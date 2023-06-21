НАПК внесло в перечень спонсоров войны две китайские компании: это может ударить по ВСУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компании Hikvision и Dahua – двух китайских производителей оборудования к видеонаблюдению – в перечень международных спонсоров войны. Это может привести к введению санкций против компаний и лишить Украину оборудования для дронов.

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Как пишет издание lenta.ua, 95% поставки видеокамер в подразделения ВСУ от волонтеров – это Hikvision и Dahua, а большинство БПЛА отечественного производства и морские дроны, строящиеся в рамках проекта United 24, используют видеокамеры Hikvision. Кроме того, единственная интеграционная платформа региональных систем видеонаблюдения Национальной полиции, уже объединяющая 7,7 тыс. видеокамер, построена на решение Hikvision.

Апаратура этой компании обеспечивает жизнедеятельность системы защиты объектов критической инфраструктуры, охраны сухопутной границы и береговой зоны строится на оборудовании Hikvision. НВИДЕО-камеры компании-"спонсора войны" (по версии НАПК) являются ключевым элементом защиты правительственного квартала.

"Как рассказали Lenta.UA информированные источники на рынке, есть все основания утверждать, что в этой истории мы являемся свидетелями банального "схематоза" - использование санкционной политики в коррупционных схемах. Дело в том, что указанное решение НАПК стало результатом внутренней конкурентной борьбы поставщиков оборудования" "для проектов "Безопасный город" в Украине", - говорится в публикации.

85-90% всех реализуемых проектов "Безопасный город/Безопасная область" создано на оборудовании Hikvision (21,5 тысячи видеокамер по всей стране). Речь идет о Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и еще 16 региональных системах видеонаблюдения. Ранее подобные попытки дискредитации производителей Hikvision и Dahua уже происходили. Так, в некоторых СМИ появлялись теории о возможности подключения к системам видеонаблюдения извне, о проблемах с прошивками камер.

Авторы публикации утверждают, что решение внести в список Hikvision и Dahua лоббировала Агия Загребельская, которая сейчас возглавляет в НАПК направление минимизации коррупционных рисков в санкционной политике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, НАПК впервые исключило из перечня спонсоров войны одну из компаний. Peninsula Petroleum Limited предоставило НАПК письмо, в котором подтвердило разрыв всех экономических связей с РФ. Как результат, компанию исключили из перечня спонсоров войны.

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