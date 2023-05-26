Нарушал санкции Запада: теневому перевозчику российской нефти запретили работать на рынке

Один из крупнейших теневых перевозчиков российской нефти будет лишен возможности работать на рынке. Причина – нарушение санкций, в частности, транспортировка нефти, стоимость которой больше $60 за баррель (по установленным санкциям).

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Речь идет об индийской компании Gatik Ship Management, которая после вторжения страны-агрессора в Украину стала главным перевозчиком российской нефти. Об этом говорится в материале Reuters.

Так, одна из крупнейших международных судоходных классификационных ассоциаций Lloyd's Register сообщила, что отзовет сертификацию 21 судна Gatik Ship Management. Это должно сделать до 3 июня.

"Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций по торговле российской нефтью. Если это подтверждено доказательствами, мы снимаем классы и услуги с любых судов, которые, по мнению соответствующих органов власти, нарушают международные санкции", – говорится в письме компании.

Классификационные общества, такие как Lloyd's Register в Лондоне, предоставляют услуги, включая проверку мореходности, сертификацию, которая жизненно важна для обеспечения страхования и входа в порты.

Крупная страховая компания из США American Club также сообщила Reuters, что больше не дает покрытия для кораблей Gatik. В свою очередь, российский страховщик Ингосстрах заявил, что не будет работать с Gatik в будущем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен принять строгие меры по перепродаже Индией российской нефти в Европу в виде горючего. После санкций Запада против РФ из-за дешевой российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство и прибыль, что позволило им поставлять нефтепродукты в блок.

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