Нацбанку разрешат закрывать даже успешные системные банки: комитет Рады принял решение

Предоставление Нацбанку Украины разрешения выводить с рынка или национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев готовят к повторному рассмотрению в Верховной Раде. Документ должен пройти повторное второе чтение. В обновленном варианте речь идет исключительно о системных банках.

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Соответствующий правительственный законопроект № 9107-1 рекомендовал принять во втором чтении профильный комитет Верховной Рады 23 мая. Первое голосование по документу было провалено 2 мая.

"Законопроект касается процедуры вывода с рынка банков, принадлежащих подсанкционным лицам, таким образом, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков", – прокомментировал глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он добавил, что главной целью законопроекта является не закрытие конкретных банков, а стабильность банковской системы в условиях военного положения. Также приоритетом является защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Как объяснил Гетманцев, если законопроект вступит в силу, НБУ получит расширенные полномочия "при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке". В таком случае Нацбанк сможет принять решение о:

запрете подсанкционному юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

выводе с рынка системно важного банка путем национализации.

Таким образом, вводится возможность вывода системно важного банка с рынка при отсутствии у него признаков неплатежеспособности. Также закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

"Из законопроекта исключены нормы, связанные с возможностью и последствиями принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного системно важным, в случае если в отношении банка либо владелец существенного участия в котором находится под санкциями", – уточнил Гетманцев.

Напомним, неофициальные источники на банковском рынке связывают законопроект с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону Сенс Банк закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т. к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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