Назревает дефицит рабочих рук: ситуация на рынке труда Украины изменилась

На рынке труда в Украине назревает дефицит квалифицированных кадров. В первую очередь, это касается рабочих профессий. Тем не менее, стремительного роста зарплат не ожидается.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили специалисты крупного портала по поиску работы по результатам анализа апрельского рынка труда. Похожие данные также приводит Кабинет министров.

"На горизонте виден дефицит квалифицированных кадров... Работодателям следует существенно пересмотреть подход к найму. Просто публиковать вакансии уже недостаточно", – отмечают аналитики.

В Кабмине добавляют: наблюдается профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы. Так:

наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий;

при этом среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах – до 60% и выше.

Отмечается, что самый высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают именно квалифицированным работникам за работу в особых условиях. Важным является опыт работы по выполнению сложных задач.

"Всем участникам рынка труда нужно понять, что в моменте больше кандидатов на рынке не станет, а оплата труда стремительно не возрастет. Поэтому нужно работать по тем условиям и с кандидатами, которые есть", – резюмируют аналитики рынка труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата на рынке труда составляет около 16 тыс. грн. Но некоторым специалистам готовы платить и по 25-50 тыс. грн.

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