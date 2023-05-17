Кому в Украине платят до 50 тыс. грн: названы вакансии и зарплаты

В Украине средняя зарплата на рынке труда составляет около 16 тыс. грн. Но некоторым специалистам готовы платить и по 25-50 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщили OBOZREVATEL специалисты крупного портала по поиску работы, которые проанализировали ситуацию на рынке труда в апреле-2023. Они составили список должностей с самыми высокими средними зарплатами:

медиабаер – 52 500 грн;

водитель-международник – 41 500 грн;

арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик – 30 000 грн;

главный инженер, координатор по сбыту – .29 000 грн;

менеджер по работе с супермаркетами – 28 750 грн;

руководитель интернет-магазина – 27 600 грн;

3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист – 27 500 грн;

зубной техник – 26 250 грн;

вебдизайнер – 25 450 грн;

автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке – 25 000 грн.

Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне 7900-10 500 грн. Ее платят на таких должностях: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомоечник, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.

Кроме того, средний уровень оплаты труда различается и по областям. Например, в Днепропетровской и Харьковской показатель средней зарплаты составляет 15 тыс. грн, а в Киевской – 18 тыс. грн. При этом больше всего вакансий предлагают именно в Киевской и Днепропетровской областях. Однако впервые с начала большой войны в топ-5 регионов по количеству предложений работы попала и Харьковская область.

Различается и динамика роста зарплат в разных сферах. Быстрее всего зарплаты растут в таких отраслях:

красота, фитнес, спорт – "плюс" 9% за месяц;

маркетинг, реклама, PR – на 7%;

розничная торговля и сфера обслуживания – по 4%;

культура, музыка, шоу-бизнес, телекоммуникации, связь, строительство и архитектура – по 3%;

рабочие специальности, производство, охрана и безопасность – по 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оживает рынок труда, а дефицит вакансий сходит на нет. Заметнее всего работодатели активизировали поиск уборщиков, охранников, барменов и бариста, официантов и комплектовщиков. Но в некоторых сферах сохраняется жесткая конкуренция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!