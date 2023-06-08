У украинцев отказываются принимать доллары: что делать и обязаны ли взять валюту 

В Украине пункты обмена и банковские кассы отказываются принимать доллары, которые имеют повреждения или даже незначительные пятна. По закону кассир имеет право самостоятельно принимать решение, принимать валюту или нет.

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Как говорится в разъяснении НБУ, если есть сомнения, настоящая ли купюра, банк может отправить ее на бесплатную экспертизу в НБУ, Такая возможность есть у любого банка. Если банкнота фальшивая, ее украинцу не вернут.

А вот сомнительные купюры (с пятнами, повреждениями) должны принимать на инкассо. То есть банк или финансовое учреждение (обменник) берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Процедура инкассо стоит около 10-30% от номинала. То есть если отдать 100 долларов, то вернуть можно будет всего 70 долларов.

Обменникам выгоднее брать купюры на инкассо и оставлять себе высокую комиссию. Ранее украинцы пользовались хитростью: те купюры, которые отказывались принимать обменники и банки, они использовали в банкоматах и терминалах ПриватБанка. Однако банк принял решение запретить пополнение валютных карт с помощью своих аппаратов.

Что делать, если отказались принимать доллары?

Обратитесь в несколько обменников и банковских касс. По правилам кассир имеет право самостоятельно принимать решение, соответствует ли купюра правилам приема банкнот или нет. Поэтому в одном обменники вам могут отказать, а в другом – без проблем обменять купюру.

Если в обменниках и кассах купюру не принимают, попробуйте использовать ее в валютных терминалах и банкоматах с функцией пополнения наличкой. Если же и это не поможет, используйте услугу инкассо. Любой банк за комиссию обменяет банкноту. Правда, эта процедура может занять длительное время.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине укрепился курс гривни. Доллар плавно дешевеет на всех сегментах валютного рынка.

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