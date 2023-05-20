НБУ ввел новую монету: как выглядит

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины". Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.

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Об этом говорится в сообщении НБУ. В то же время, ее реверс – тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Представили новую монету Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и Командующий Сил поддержки Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Дмитрий Герега.

"Национальный банк с особым уважением относится к Вооруженным Силам Украины. Своей безусловной обязанностью мы считаем увековечение подвигов подразделений Вооруженных Сил Украины в национальных деньгах. Именно поэтому мы сегодня презентуем и вводим в наличное обращение монету, которая чествует Силы поддержки ВСУ", – отметили в НБУ.

Силы поддержки ВСУ поддерживают боеспособность армии и помогают сдерживать давление оккупантов, освобождать от них украинскую землю. Со своей стороны работники Национального банка поддерживают макрофинансовую стабильность в Украине и делают все возможное для усиления финансового давления на агрессора, чтобы ослабить его финансовую способность вести войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые монеты в 1 копейку, которые уже вышли из обращения в Украине, могут принести владельцам до 11 тыс. грн за штуку. Однако ценятся далеко не все однокопеечные монетки – многие из них стоят не дороже своего номинала.

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