Одна копейка может принести украинцам тысячи гривен: как выглядит редкая монета. Фото

Старые монеты в 1 копейку, которые уже вышли из обращения в Украине, могут принести владельцам до 11 тыс. грн за штуку. Однако ценятся далеко не все однокопеечные монетки – многие из них стоят не дороже своего номинала.

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Самой ценной является 1 коп. 1992 года разновидности 1.35АА. Именно за нее коллекционеры готовы платить больше всего, рассказывают специалисты портала "Монеты-ягодки".

Эта монета отличается от других рядом особенностей чеканки. В частности, на ней отчеканены:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Чаще встречается более дешевая 1 копейка разновидности 1.35АЕ – с крупными ягодами. Ее стоимость составляет 30-50 грн. Кроме того, штамп 1.35 можно спутать со штампами 1.31 или 1.33, поэтому нужно разбираться с гравировкой зерен.

Дороже номинала можно продать и другие виды 1 копейки 1992 года. Чтобы выявить такие монеты в старом кошельке или копилке, нужно уметь читать коды разновидностей.

В кодах учитываются особенности штампа аверса (стороны с гербом) и реверса (стороны с номиналом), а также тип гурта (ребра монеты). Не имея таких знаний, лучше показать монету специалисту, он сможет точно определить ее тип.

Одну копейку 1992 года можно продать коллекционерам при личной встрече или через интернет-аукционы. Желающих купить монету можно найти на аукционах "Віоліті", "Форум ИТК", Megalot и других. При этом окончательная цена монеты также зависит от ее состояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, за монету номиналом 1 грн 1995 года в Украине могут заплатить более 20 тыс. грн. Такая цена актуальна не только для одной разновидности этой монеты, все другие одногривенники 1995 года тоже являются ценными.

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