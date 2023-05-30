НБУ ввел в обращение новые 2 грн: как выглядит памятная монета. Фото

В Украине с 30 мая вошла в обращение новая памятная монета номиналом 2 грн, посвященная 150-летию со дня рождения Павла Скоропадского. В продажу в банках-дистрибьюторах и онлайн-магазине Нацбанка монета поступит только 5 июня.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

Монета выпущена номиналом 30 тыс. экземпляров. Она изготовлена из нейзильбера, имеет массу 12,8 г и диаметр 3,1 см.

На аверсе монете на фоне стилизованных флагов изображен треугольник "виньетка Георгия Нарбута". Он символизирует культурный и экономический расцвет Украины при гетьманате Скоропадского. Треугольник обрамляют надписи:

украинизация;

образование;

гривня.

На реверсе монеты размещен портрет самого гетьмана Скоропадского. Слева от него – композиция, символизирующую события Украинской революции, вверху на зеркальном фоне – годы жизни "1873 – 1945".

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры в Украине готовы дорого платить за 5-копеечные монеты 1992 года выпуска. Тем не менее речь идет далеко не обо всех 5 копейках этого года. Большинство из них ничего не стоят, а ценными считаются три разновидности, за которые можно выручить до 6000 грн.

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