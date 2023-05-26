Коллекционеры в Украине охотятся на старые 5 копеек: как распознать ценную монету. Фото

Коллекционеры в Украине готовы дорого платить за 5-копеечные монеты 1992 года выпуска. Тем не менее, речь идет далеко не обо всех 5 копейках этого года. Большинство из них ничего не стоят, а ценными считаются три разновидности, за которые можно выручить до 6000 грн.

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Речь идет о разновидностях 1.1ААк, 1.1АВм и 2БАм, объясняют специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки". Чтобы различать ценные монеты, нужно уметь читать такие коды разновидностей, но предварительно распознать ценный экземпляр можно просто по внешнему виду.

5 коп. 1992 г. разновидности 1.1ААк

Такие монеты продают на аукционах за 4000-6000 грн. Это самая ценная разновидность пяти копеек 92-го. Ее особенностями являются:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица в дате с хвостиком;

гроздь ягод №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт (ребро) с крупной насечкой.

Крупная насечка появилась у монеты из-за ошибки на монетном дворе. Именно поэтому экземпляр очень редкий – зафиксировано только пять продаж таких монет на аукционах.

5 коп. 1992 г. разновидности 2БАм

За такие монеты коллекционеры готовы платить до 3000 грн. Особенности разновидности 2БАм:

средний зуб трезубца острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт (ребро) с мелкой насечкой.

5 коп. 1992 г. разновидности 1АВм

Монету продают значительно дешевле – по цене до 50 грн. Тем не менее, это все равно в 500 раз выше номинала. Особенности монеты такие:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица в дате с хвостиком;

ягоды вытянутой формы;

ягоды между венком и кантом в гроздьях № 4, 5, 6 отдалены от канта;

гурт (ребро) с мелкой насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

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