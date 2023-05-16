Не только "Рудь": в Израиле нашли "Советский пломбир" еще одного украинского производителя мороженого. Фото

Еще одного украинского производителя мороженого поймали на использовании брендов с "колоритом СССР" на рынке Израиля. Так, в Тель-Авиве в продаже обнаружился "Советский пломбир" от украинской компании "Ласка".

Видео дня

Фото "Советского" мороженого выложила в своем Instagram блогер и телеведущая Монро. По ее словам, снимок прислали подписчики, а само фото было сделано 15 мая.

На фотографии четко видно упаковку, которая оформлена текстом на украинском языке с надписью "Советский пломбир" на русском. Также на обертке размещено название производителя. Дата производства – существенно позже начала полномасштабной войны, август 2022-го.

"Интересно, что скажет компания Laska?" – отметила Монро. Тем не менее по состоянию на 16:05 16 мая никаких объяснений от производителя так и не последовало.

Хотя в соцсетях "Ласки" пользователи уже спрашивают о ситуации. "Как насчет советского мороженого, которое вы продаете в Израиле?" – интересуется, к примеру, пользовательница Facebook Talia Talia, которая пока не получила ответа от компании. Также OBOZREVATEL замечал и другие комментарии о "советском" мороженом, которые позже были удалены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы в Израиле в мае 2023 года заметили на полках магазинов "Ленинградское" мороженое, произведенное украинской компанией "Рудь". Людей возмутил советский нейминг во время полномасштабной войны.

"Рудь" уверяет, что такой бренд не используется с начала войны, а в продаже нашли остатки предыдущих партий. Но пользователи сети уже опровергают это заявление, так как дата производства мороженного – ноябрь 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!