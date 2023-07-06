Нехватка деталей из-за рубежа: в России могут остановить полеты на "кукурузниках" Ан-2

В стране-террористе России могут остановить полеты на "кукурузниках" Ан-2 из-за нехватки иностранных деталей. Авиакомпании, эксплуатирующие эти самолеты, столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с РФ.

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В этой связи полеты на "кукурузники" могут быть остановлены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на проблемы со снабжением запчастями для Ан-2, а также о их подорожании во время совещания комиссии Госсовета по направлению "Транспорт". Он отметил, что в РФ необходимо производить около 60 видов комплектующих для "кукурузников".

Он добавил, что у МАРЗ и других ремонтных предприятий "может просто прекратиться возможность предоставлять сервисные услуги", если меры не будут приняты. Гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов и представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (разработчик Ан-2) придерживаются аналогичного мнения по поводу перспектив эксплуатации самолета.

Минпромторг заявил, что провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку технологий и создание авиатехники, которая может прийти на замену Ан-2. По словам представителя Минпромторга, сейчас Уральский завод гражданской авиации занимается созданием лёгкого многоцелевого самолета "Байкал".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Китай исключил Россию из проекта лайнера CR929, разрабатываемого с 2017 года. Так, страны планировали создать конкурента корпорациям Boeing и Airbus.

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