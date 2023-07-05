Немецкие компании заплатили в российский бюджет больше всего налогов среди стран ЕС – Bild

В 2022 году немецкие компании заплатили в виде налогов в российский бюджет 402 миллиона долларов. Это рекордная сумма среди всех стран Европейского Союза.

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Об этом сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской неправительственной организации B4Ukraine.

Известно, что до полномасштабного вторжения РФ на территории страны-агрессора работала 371 компания из Германии. После 24 февраля прошлого года их количество сократилось, но до сих пор остается значительным. На данный момент, несмотря на российскую агрессию, в РФ продолжают работать 262 немецких компании.

Из России ушли многие крупные компании, в частности Siemens, Daimler и Wella. Однако такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в РФ и, соответсвенно, выплачивают налоги в бюджет страны.

Часть из оставшихся немецких компаний воспользовались уходом из РФ конкурентов и даже увеличили свой оборот.

"В принципе, вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определённые товары и услуги – к ним, например, относится аудит, IT-консалитнг, импорт и покупка нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности", – пишет Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оружии и технике страны-террориста России насчитали 1 057 иностранных компонентов, изготовленных 155 компаниями. Больше всего компонентов было изготовлено компаниями из Соединенных Штатов.

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