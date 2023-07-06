Николаевские чиновники, проверяющие пенсии, покупают кроссовер почти на треть дороже рыночной цены: ими руководит коррупционер

Николаевский Информационно-аналитический центр по организации предоставления населению пособий и контроля за правильностью назначения и выплаты пенсий и пособий, которым руководит признанный виновным в коррупции Александр Васильев, потратит 1 млн грн на покупку авто французского бренда Renault Duster. Официальный представитель Renault в Украине предлагает новые автомобили этой модели с соответствующими характеристиками по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн (в зависимости от комплектации).

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Объявление о тендере Центр опубликовал на специализированной платформе Prozorro. Источником финансирования закупки определен местный бюджет.

Подержанное авто не подходит

Согласно тендерной документации, автомобиль должен быть выпущен в 2023 году и иметь передний привод. То есть, подержанное авто для нужд Центра не подходит.

Отдельное требование к цвету. Это должен быть металлик "Серая комета".

Отделка салона – Zen с черной панелью и хромированными элементами. Двигатель в Центре хотят дизельный.

Можно купить подешевле

Официальный же представитель Renault в Украине предлагает авто Renault Duster версии Zen на дизельном авто с передним приводом по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн. (в зависимости от комплектации).

Однако если покупать авто по кредитной программе "Renault Бонус", цена будет еще меньше – от 702,9 тыс. грн до 758,9 тыс. грн.

Центром управляет коррупционер

Основателем Центра является Департамент соцзащиты населения Николаевской ОГА. Руководитель – Александр Васильев. По данным Опендатабота, он, среди прочего, находится в базе коррупционеров.

Как говорится в постановлении Заводского райсуда Николаева, размещенном на площадке YouControl, Васильев, являясь директором Департамента соцзащиты населения Николаевской ОГА, в 2019-2021 годах ежемесячно противоправно выписывал себе премии, размер которых варьировался от 1,4 тыс грн до почти 9 тыс. грн.

В результате, в 2021 году суд признал Васильева виновным в коррупционных правонарушениях и оштрафовал его на 3,4 тыс. грн.

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