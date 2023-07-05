ПриватБанк потратит миллионы на СМСки за границу: деньги получил бизнесмен, связываемый с окружением Януковича

ПриватБанк заказал услуг по доставке SMS-сообщений за границу на 4,3 млн грн. Рассылать их планируют не только в ведущие страны мира – среди которых США, Великобритания, Япония – но и со слабой экономикой: Зимбабве, Таджикистан и т.д. Победителем тендера стало ООО "Центр глобальных сообщений Украины", владельца которого СМИ связывают с главой президентской администрации Виктора Януковича Сергеем Левочкиным.

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Примечательно, что по данным Prozorro, эта компания была единственным участником тендера. Услуги будут предоставляться в течение года – с 1 июня 2023 по 31 мая 2024-го.

По данным Clarity Project, с 2017 года "Центр глобальных сообщений Украины" стала победителем в уже 50 тендерах на общую сумму почти в 100 млн грн. Кроме ПриватБанка, заказчиками услуг в этой компании, среди прочих, являются:

Укрпочта;

Дія;

Государственный экспортно-импортный банк;

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины";

Полтаватеплоэнерго;

Львовтеплоэнерго;

Киевская областная энергоснабжающая компания;

Одесская областная энергоснабжающая компания;

КП ГИОЦ (обеспечивает, в частности, проведение платежей за проезд в общественном транспорте (Киев Цифровой)).

По данным Опендатабот, "Центр глобальных сообщений Украины" входит в т.н. "группы семьи Солодовских" – одним из владельцев компании является Илья Солодовский.

По данным УП, он входил в близкое окружение главы президентской администрации Виктора Януковича Сергея Левочкина и был причастен к скандальной приватизации "Укртелекома":

в 2011 году он был введен в наблюдательный совет "Укртелекома";

являлся директором ООО "ЭСУ", через которое проводилась приватизация компании.

"Близкое окружение Левочкина – Георгий Дзекон и Илья Солодовский – были выведены из-под удара [за убыточную для Украины приватизацию]. Сначала им выдвинули подозрение, но через два месяца их сняли с розыска", – говорится в материале УП.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственная компания "Леса Украины" через 8 месяцев после своего создания решила потратить более 5 млн грн на пиар и мультик. Тендер провели таким образом, что принять в нем участие смогла только одна компания – "Мейнстрим".

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