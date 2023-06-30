Норвегия предлагает работу украинцам: сколько платят, что предлагают и какие требования

В Норвегии украинцам предлагают работу с зарплатами от 3,6 тыс. евро. Однако при этом для трудоустройства нужно знать как минимум английский язык, а конкуренция за рабочее место высокое.

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Как пишут украинцы в специализированной группе в Facebook, чаще всего тех, кто въехал в Норвегию, поселят в коммуны в селах и небольших городах. На это время будут платить пособие в размере около 650 евро на человека.

Какую работу предлагают и сколько платят

Украинцы получают статус, который позволяет легально работать. Чаще всего среди требований есть знание норвежского языка, кроме того, работодатели отдают предпочтения квалифицированным и опытным сотрудникам.

Здесь небольшое количество трудовых мигрантов из других стран. Без знания языка можно работать электриком, механиком, сотрудником на производстве, грузчиком, водителем, сварщиком и т.д. Также украинцы могут работать горничными, помощниками на портах, официантами. Главное преимущество: высокие зарплаты. В прошлом году в среднем здесь зарабатывали 4700 евро в месяц. Электрик может зарабатывать 4200 евро, уборщик – около 4060 евро, маляр 3690 евро. Для понимания, квартиру можно арендовать за 1600 евро, а на месячный проезд общественным транспортом придется отдать около 80 евро.

"Если вы живете в маленьком городке, то работу найти практически нереально, тем более без знания хотя бы базового английского. Если повезет, найдете подработку по типу уборки", – пишут украинцы в Норвегии. Селят украинцев в коммуны в небольших населенных пунктах. Работы здесь немного, рассчитывать на высокие заработки не приходится.

"Я согласна, что найти работу сложно. Но без практики практически невозможно. Везде пишут, какой у Вас опыт работы? Практика это тоже опыт. Но язык надо знать непременно", – пишут украинцы.

"Детей тут бить нельзя"

Один из самых популярных вопросов на форумах украинцев в Норвегии - могут ли забрать ребенка. Российская пропаганда годами рассказывала о том, как злые европейцы отбирают детей у невинных семей. В результате в эти рассказы поверили и некоторые украинцы.

И хотя просто так детей ни у кого не забирают, в Норвегии действительно заботятся о том, чтобы ребенок не подвергался насилию. "Тут при детях пить и колоться нельзя, детей здесь бить тоже нельзя, если кричать сильно - могут пожаловаться. И еще если сам ребенок пожалуется - его тоже могут забрать", – пишут украинцы.

Отметим, органы опеки и в Украине могут временно забрать ребенка из семьи, где его бьют, а родители ведут асоциальный образ жизни. Однако в Норвегии службы работают тщательнее, а на все жалобы реагируют.

"На меня писали жалобу. Ну то такое. Мало ли какому психу что-то кажется...Неприятно, но не смертельно. Я сразу с кем из медперсонала в контакте, всех оповестила. Так и так говорю, вот поступила жалоба, вы уж будьте добры, следите за нами пристально... Я сама чуть было не написала жалобу. Потому что у соседей вечно крики, ор, ребенок орет в истерике", – пишут украинцы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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