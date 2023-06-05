Украинцы рассказали о "самой легкой работе" в Польше: что нужно делать и сколько платят

Украинцы назвали сбор малины в Польше "самой простой работой". Зарабатывать можно от 35 тыс. грн в месяц, при этом единственное требование к соискателям работы – физическая выносливость.

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Об этом украинцы рассказали в ответ на вопрос в Facebook об условиях работы в Польше. В объявлениях предлагают зарплату до 300 злотых в день (около 6600 злотых в месяц). За каждый килограмм малины платят 5 злотых, за хозяйственные работы – 17 злотых в час. В результате ежемесячная зарплата в зависимости от того, сколько ягод собрали, составит от 35 тыс. до 60 тыс. грн в месяц.

"Одна из самых легких работ в Польше", – написала украинка Неля Бартасевич. Украинцам, которые отзовутся на такую вакансию, предлагают купить резиновые сапоги, водонепроницаемые штаны и куртку. Работать придется с самого утра и до вечера.

Отметим, при этом некоторые работодатели предлагают работать шесть дней в неделю, рабочий день начинается с пяти утра, а заробитчан селят в общежития по пять человек в комнате. Такая сезонная работа больше подходит тем, кто хочет быстро заработать и не ищет постоянную работу.

Ранее украинцы пожаловались на условия работы в Польше. Работать приходится по 12-14 часов в сутки. Причем работники, которые соглашаются на неофициальную работу, рискуют вовсе остаться без зарплаты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы в Польше без знания языка могут претендовать на относительно невысокие зарплаты. Работу предлагают на предприятиях пищевой промышленности.

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