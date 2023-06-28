"Новая почта" резко снизила тарифы на посылки в одну из стран: объявлены новые цены

"Новая почта" резко снизила минимальную стоимость доставки посылок и документов в США. Теперь клиенты будут платить по разным ценам за доставку посылок до 2 кг. Таким образом, доставка документов весом до 100 г обойдется не в 1300 грн, а в 350 грн.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в "Новой почте". "Клиент будет платить не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было раньше, а разную цену за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т. д.", – объяснили в компании.

По новым тарифам посылка на 0,5 кг стоит 650 грн вместо 1400 грн. А отправка на 15 кг обойдется в 4600 грн вместо 6800 грн.

Новая тарификация будет единой как для частных, так и бизнес-клиентов. В компании рассчитывают, что нововведение поможет в первую очередь украинцам, которые продают свои товары в США через Amazon, eBay, Etsy.

"Рынок США имеет отличные перспективы для развития. К тому же беспошлинный порог для ввоза товаров здесь составляет $800, то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя", – отметил руководитель "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

В компании напомнили, что срок доставки в США составляет от 10 дней. Отправить посылку можно из любого отделения. При этом есть возможность самостоятельно создать международную накладную через мобильное приложение и бизнес-кабинет, однако оператор может оформить документ и прямо в отделении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания "Новой почты" начала выполнять рейсы в Европе. Самолеты Supernova Airlines базируются в ЕС на время закрытия воздушного пространства Украины.

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