"Новая почта" сняла запрет на некоторые посылки: подробности

Частный почтовый оператор "Новая почта" частично возобновила отправку продуктов питания в страны ЕС. Такие посылки снова принимаются благодаря частичному снятию ограничений на польской таможне. Однако пересылать можно не любую еду.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании. "Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", – говорится в сообщении. Речь идет о таких продтоварах:

сухари и гренки;

готовые соусы, кетчупы, горчица;

консервы из рыбы или рыбной икры.

Есть и дополнительные условия:

продукты должны быть пригодны к длительному хранению и не требовать особого температурного режима;

еда запакована в заводскую упаковку, целостность которой не повреждена;

общий вес продуктов не превышает 10 кг.

Запрещено отправлять:

мясо, продукты животного происхождения;

продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;

молочные и кисломолочные продукты (в т. ч. консервы со сгущенкой);

фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т. п.);

орехи, семена;

кофе, чай;

растительные масла;

злаки и крупы, мука, отруби из них;

сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу, пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки;

уксус, специи;

яйца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия пошла на уступки пяти странам ЕС и решила запретить продажу на их территории украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Речь идет о государствах, которые находятся недалеко от Украины и на территорию которых попало большое количество дешевой украинской агропродукции.