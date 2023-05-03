"Новая почта" сняла запрет на некоторые посылки: подробности
Частный почтовый оператор "Новая почта" частично возобновила отправку продуктов питания в страны ЕС. Такие посылки снова принимаются благодаря частичному снятию ограничений на польской таможне. Однако пересылать можно не любую еду.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании. "Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", – говорится в сообщении. Речь идет о таких продтоварах:
- сухари и гренки;
- готовые соусы, кетчупы, горчица;
- консервы из рыбы или рыбной икры.
Есть и дополнительные условия:
- продукты должны быть пригодны к длительному хранению и не требовать особого температурного режима;
- еда запакована в заводскую упаковку, целостность которой не повреждена;
- общий вес продуктов не превышает 10 кг.
Запрещено отправлять:
- мясо, продукты животного происхождения;
- продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
- молочные и кисломолочные продукты (в т. ч. консервы со сгущенкой);
- фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т. п.);
- орехи, семена;
- кофе, чай;
- растительные масла;
- злаки и крупы, мука, отруби из них;
- сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу, пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки;
- уксус, специи;
- яйца.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия пошла на уступки пяти странам ЕС и решила запретить продажу на их территории украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Речь идет о государствах, которые находятся недалеко от Украины и на территорию которых попало большое количество дешевой украинской агропродукции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!