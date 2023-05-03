newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

"Новая почта" сняла запрет на некоторые посылки: подробности

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
4,1 т.
Некоторые продукты разрешили отправлять в ЕС

Частный почтовый оператор "Новая почта" частично возобновила отправку продуктов питания в страны ЕС. Такие посылки снова принимаются благодаря частичному снятию ограничений на польской таможне. Однако пересылать можно не любую еду.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании. "Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", – говорится в сообщении. Речь идет о таких продтоварах:

  • сухари и гренки;
  • готовые соусы, кетчупы, горчица;
  • консервы из рыбы или рыбной икры.

Есть и дополнительные условия:

  • продукты должны быть пригодны к длительному хранению и не требовать особого температурного режима;
  • еда запакована в заводскую упаковку, целостность которой не повреждена;
  • общий вес продуктов не превышает 10 кг.

Запрещено отправлять:

  • мясо, продукты животного происхождения;
  • продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
  • молочные и кисломолочные продукты (в т. ч. консервы со сгущенкой);
  • фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т. п.);
  • орехи, семена;
  • кофе, чай;
  • растительные масла;
  • злаки и крупы, мука, отруби из них;
  • сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу, пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки;
  • уксус, специи;
  • яйца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия пошла на уступки пяти странам ЕС и решила запретить продажу на их территории украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Речь идет о государствах, которые находятся недалеко от Украины и на территорию которых попало большое количество дешевой украинской агропродукции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!