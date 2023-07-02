newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Новая профессия: в Украине ищут претендентов на работу – что нужно знать

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
642
Минветеранов приглашает ветеранов и членов их семей на роль помощника ветерана

Министерство по делам ветеранов Украины открыло электронную подачу заявлений на конкурсный отбор кандидатов на помощников ветерана. Так, запущен пилотный проект по внедрению Института помощника ветерана.

Видео дня

Участие в конкурсе могут принять ветераны и ветеранки, а также члены их семей, которые готовы по принципу "равно-равному" помогать другим защитникам и защитницам Украины легко и достойно пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить надлежащие услуги и социальные гарантии, пройти программы повышения квалификации и трудоустроиться, сообщает Правительственный портал.

После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированное обучение и будут трудоустроены в Сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Подача заявлений происходит исключительно через информационный портал Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua). На получение работы могут претендовать:

  • ветераны войны, члены семьи ветерана, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семьи погибшего ветерана, члены семьи погибшего защитника или защитницы Украины и состоящие на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;
  • украинцы, имеющие степень образования не ниже младшего бакалавра;
  • граждане, имеющие Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • лица, чувствующие в себе силы стать центром ветеранской жизни в своей территориальной общине.

Для заполнения заявления претендентам необходимо иметь:

  • электронная подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис;
  • документ об образовании;
  • членам семьи ветерана – документ, подтверждающий родственные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания войны в Украине наиболее популярны будут сферы работы, связаны с восстановлением инфраструктуры и строительством. К примеру, строительство дорог, мостов, жилых домов и других строительных проектов может потребовать значительного количества рабочей силы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!