Новая профессия: в Украине ищут претендентов на работу – что нужно знать

Министерство по делам ветеранов Украины открыло электронную подачу заявлений на конкурсный отбор кандидатов на помощников ветерана. Так, запущен пилотный проект по внедрению Института помощника ветерана.

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Участие в конкурсе могут принять ветераны и ветеранки, а также члены их семей, которые готовы по принципу "равно-равному" помогать другим защитникам и защитницам Украины легко и достойно пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить надлежащие услуги и социальные гарантии, пройти программы повышения квалификации и трудоустроиться, сообщает Правительственный портал.

После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированное обучение и будут трудоустроены в Сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Подача заявлений происходит исключительно через информационный портал Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua). На получение работы могут претендовать:

ветераны войны, члены семьи ветерана, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семьи погибшего ветерана, члены семьи погибшего защитника или защитницы Украины и состоящие на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;

украинцы, имеющие степень образования не ниже младшего бакалавра;

граждане, имеющие Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

лица, чувствующие в себе силы стать центром ветеранской жизни в своей территориальной общине.

Для заполнения заявления претендентам необходимо иметь:

электронная подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис;

документ об образовании;

членам семьи ветерана – документ, подтверждающий родственные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания войны в Украине наиболее популярны будут сферы работы, связаны с восстановлением инфраструктуры и строительством. К примеру, строительство дорог, мостов, жилых домов и других строительных проектов может потребовать значительного количества рабочей силы.

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