Какая работа будет самой популярной в Украине после окончания войны: ChatGPT и эксперты озвучили список

После окончания войны в Украине наиболее популярны будут сферы работы, связанные с восстановлением инфраструктуры и строительством. К примеру, строительство дорог, мостов, жилых домов и других строительных проектов может потребовать значительного количества рабочей силы.

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Возможен также рост спроса на работы, связанные с медицинской помощью и реабилитацией раненых военнослужащих. Такой ответ дал искусственный интеллект ChatGPT по запросу OBOZREVATEL.

Кроме того, может увеличиться спрос на работы в сфере безопасности и защиты, таких как полиция, пожарная охрана и другие службы. Также возможен рост спроса на работы в области науки и технологий, которые помогают обеспечивать безопасность и защиту страны. Речь идет, например, о разработке новых технологий для уменьшения энергозависимости и экологических проблем, а также новых систем безопасности и защиты от террористических угроз.

С другой стороны, работы, связанные с производством оружия и боевой техники, могут стать менее популярны после окончания войны в нашем государстве.

Приблизительно такие же ожидания озвучили и эксперты. Экономист и ученый Роман Шеремета считает: есть три стратегически важных сектора, которым потребуются сотрудники. Это:

военно-промышленный комплекс и все, что с ним связано;

IT-отрасль;

авиа- и космическая промышленность

Однако это далеко не все. "Будут актуальны профессии, связанные с развитием Украины. Это инженеры конструкций, дизайнеры, которые могут разрабатывать схемы, карты. Также нужны для восстановления Украины специалисты по агропромышленности и разминированию", - отмечает Шеремета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым работникам без опыта работы предлагают зарплату от 45 тыс. грн. В то же время, для такой зарплаты необходимо иметь специальные навыки, например, знание иностранного языка.

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