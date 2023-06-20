Новостройки не в моде: какое жилье ищут украинцы для покупки

Украинцы, которые планируют покупать собственное жилье, чаще всего обращают внимание на частные дома. На втором месте – квартиры со "вторички", причем в основном однокомнатные.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного крупным порталом объявлений. Так, приоритеты в выборе жилья для покупке распределились таким образом:

36% покупателей рассматривают частные дома;

35% – вторичную недвижимость;

22% – жилье в новостройке;

7% – без спецификации или затрудняются с выбором.

Дома в основном планируют брать на "первичке". Среди покупателей на вторичном рынке домами интересуется лишь 9,2%.

Среди квартир со вторичного рынка преобладает спрос на 1-комнатные. Их покупку планируют 48,8% заинтересованных. Наименьший интерес для покупателей представляют трехкомнатные квартиры (чуть более 9%).

Интересно, что на рынке аренды распределение другое. Там с большим отрывом (44% клиентов) лидирует жилье со вторичного рынка, далее следует "первичка" (29%). А частные дома находятся на последнем месте с показателем всего 11% (в основном со "вторички", более 35% запросов).

Более 60% покупателей планируют приобретение жилья в родном городе. Покупки в других регионах интересуют 15% украинцев.

Дорого платить за дома и квартиры украинцы не готовы. Среди опрошенных 39% отметили, что готовы потратить от 10 тыс. до 25 тыс. долларов, а 34% – от 30 тыс. до 50 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в результате полномасштабной войны ситуация на рынке аренды кардинально изменилась. Киев больше не самый дорогой для аренды жилья город. Даже в небольших населенных пунктах рядом с Херсонской областью из-за большого количества переселенцев резко подорожало жилье.