ОАЭ наживаются на санкциях против России: в Reuters узнали о схеме с золотом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в ключевой центр торговли российским золотом. ОАЭ при этом являются крупным экспортером ювелирных изделий, что позволяет бизнесу в стране наживаться на резко возросших поставках относительно дешевого металла из РФ.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные российской таможни. Западные санкции закрыли для РФ традиционные маршруты экспорта золота, чем и воспользовались Эмираты, говорится в материале.

Менеджер одной компании, отправлявшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил агентству, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% к мировым эталонным ценам. Большая часть золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалась для аффинажных заводов, где металл переплавляется.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину через ОАЭ прошли уже тысячи поставок российского золота. Эмираты за это время импортировали 75,7 т драгметалла из России на сумму $4,3 млрд. Для сравнения в 2021 году импорт составлял всего 1,3 т.

И это несмотря на то, что США предупредили страны, в том числе ОАЭ и Турцию, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются санкции США. Тем не менее, по данным источников Reuters, формально санкции не нарушаются, т.к. поставщики золота из РФ отсутствуют в списках персональных ограничений.

В целом на ОАЭ вместе с Китаем и Турции теперь приходится 99,8% экспорта российского золота. Ранее лидером была Великобритания с ее центром торговли золотом в Лондоне. Но Лондонская ассоциация рынка драгметаллов запретила российские слитки, изготовленные после 7 марта 2022 года. А в августе 2022 года Великобритания, ЕС, Швейцария, США, Канада и Япония уже полностью запретили импорт золота из РФ.

Также существует риск, что российское золото может быть переплавлено, а затем возвращено на рынки США и Европы с замаскированным происхождением. ОАЭ уверяют, что не подделывают никакие документы о происхождении металла, но проверить это довольно трудно. "Осмотрительность играет важную роль для конечных покупателей, желающих убедиться, что они соблюдают режимы санкций", – отметил эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота Луи Марешаль.

В поставках уличили французскую компанию

По данным Reuters, одним из лидеров по поставкам российского золота в ОАЭ стала компания Temis Luxury Middle, "дочка" французской логистической компании Temis Luxury в Дубае. Она участвовала в отгрузке 15,6 т металла на сумму $863 млн с апреля 2022 года по март 2023-го. Представитель компании отметил, что Temis якобы не покупала российское золото, а принимала транспортные заказы только от операторов, не подпадающих под санкции США.

"Европейские санкции обычно не распространяются на зарубежные дочерние компании, поэтому европейские фирмы, чьи дочерние компании участвовали в поставках российского золота в ОАЭ, Турцию или Гонконг, не обязательно нарушали какие-либо законы", – считает юрист по санкциям в Reed Smith Тан Албайрак.

На вопрос о поставках министерство финансов Франции заявило, что не будет комментировать отдельные случаи, но "очень привержено" применению санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральные банки по всему миру на фоне глобальной нестабильности активно скупают золото. За январь-март 2023 года количество металла в резервах достигло 228 тонн и стало рекордным показателем для первого квартала (данные собираются с 2000 года).

На этом фоне в апреле 2023 года биржевые цены на золото выросли до годового рекорда, преодолев отметку в $2000 за тройскую унцию. В мои тенденции практически не изменилась, и золото по-прежнему стоит около $2000.

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