Объемы поставок российских нефтепродуктов и автогаза в Украину рухнули: стало известно, откуда шли потоки

Объемы поставок российских нефтепродуктов и пропан-бутана в Украину значительно упали. Однако некоторые объемы все еще попадают в наше государство.

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В частности, зафиксировано падение поставок пропан-бутана из Латвии (куда поступает российский ресурс). Об этом рассказал в комментарии аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Хорошая новость – существенно снизились поставки в Украину нефтепродуктов и пропан-бутана (из стран-террористок РФ и Беларуси - Ред.). Была неделя, что даже нулевая доставка была из Латвии, где был источник поставок российского газа. Туда никакие другие не заходят. По некоторым направлениям из Польши прекратились поставки. Но плохая новость в том, что люди находят, какие документы предоставлять таможне, чтобы госорган пропускал этот продукт. Аналитика показывает, что те источники, откуда сейчас везут газ, ничего кроме российского не заходит", – подытожил специалист.

Как отметил эксперт, в настоящее время пропан-бутан российского газового монополиста "Газпрома" попадает в Украину через Польшу. Причем он ввозится в нашу страну по казахстанским документам.

"Мне очень болит за то, что "газпромовский" пропан-бутан к нам заходит по казахским документам. Это, я считаю, просто плевок и нам и казахам в этой истории. Он заходит с территории Польши, преодолевает большой путь, но это все- таки оренбургский газ "Газпрома", – подытожил эксперт.

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