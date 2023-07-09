Эффективные способы для экономии бензина в жару: озвучены советы украинцам

Существует много способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его на максимальную мощность, а устанавливайте комфортную температуру.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, как сэкономить бензин в жару.

Способы экономии бензина

Проверяйте давление в шинах. Недостаточное давление может увеличить потребление топлива.

Используйте маршруты с меньшим уровнем трафика, чтобы избежать пробок и уменьшить время простоя двигателя. Еще один совет – не превышать скорость, поскольку скорость более 80 км/ч увеличивает потребление топлива.

Также регулярно производите технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно и не потребляет больше топлива, чем нужно.

Манера вождения также дает незаурядную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать меньше остановок – например, на тех же светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой несколько раньше был израсходован тот или иной объем бензина.

Чтобы снова разогнаться, потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и непрерывно двигаться от точки старта к самому финишу маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это самый экономичный стиль движения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине цены на продукты возрастут из-за возврата налогообложения реализации топлива на довоенный уровень. При этом рост стоимости продуктов питания прежде всего отразится на работе аграриев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!