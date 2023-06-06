Обменники накажут за отказ принимать устаревшие доллары: готовятся жесткие правила

Проблема с отказами обменных пунктов менять на гривну немного поврежденные и устаревшие долларовые купюры, в частности, купюры выпуска до 1996 года, а также введение "обменками" дополнительных комиссий за обмен таких долларов уже привлекли внимание властей. Теперь обменникам за такие фокусы грозит наказание.

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За вымогательство дополнительных комиссий и отказы начнут забирать лицензии. Об этом написал народный депутат, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Нардеп обратился ко всем обменным пунктам, отметив, что в погоне за дополнительными прибылями они "немножко забылись и забыли, что в стране война". И что критерии, по которым обменникам определяют "изношенные" купюры – "даже помятые или с крошечными точками в уголке" – несправедливы и незаконны.

Гетманцев добавил, что такое поведение может дорого обойтись обменникам. Если точнее, то за эти фокусы у них могут начать отбирать лицензии на осуществление деятельности.

"Пятнышко может вам слишком дорого стоить. Если точнее – лицензию. Нацбанк уже занимается этой проблемой. А граждан прошу сообщать мне телеграмм канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий", – резюмировал нардеп.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, сейчас в Украине есть большие проблемы с обменом устаревших или поврежденных долларовых купюр. Дело в том, что НБУ принимает только поврежденные гривны, а вот поврежденные купюры долларов и евро можно сдать на процедуру инкассо (обмен за границей) только в отделениях иностранных банков – или попытаться обменять их на гривны в обменных пунктах.

Но у последних такие купюры либо отказываются принимать – либо берут их с огромным дисконтом и немалой комиссией за обмен. Причем, это касается не только немного поврежденных иностранных денег – в обменниках в последнее время отказываются принимать даже нормальные купюры, выпущенные до 1996 года.

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