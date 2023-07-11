Ocean Plaza, отели, глиноземный завод: какие активы российских олигархов забрала Украина

Украина уже национализировала активы российских олигархов на десятки миллиардов гривен. Предприятий, недвижимости, автомобилей и финансовых активов лишились, в частности, Олег Дерипаска, братья Ротенберги, Евгений Гинер, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Среди крупных активов, которые перешли в собственность Украинского государства, в ГБР выделили такие:

Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод . Владельцем являлся Олег Дерипаска, ориентировочная стоимость предприятий – 10 млрд грн.

. Владельцем являлся Олег Дерипаска, ориентировочная стоимость предприятий – 10 млрд грн. ТРЦ "Ocean Plaza" . Бенефициарами были братья Аркадий и Игорь Ротенберги, ориентировочная стоимость – свыше 350 млн долл. (12,9 млрд грн).

. Бенефициарами были братья Аркадий и Игорь Ротенберги, ориентировочная стоимость – свыше 350 млн долл. (12,9 млрд грн). Первый инвестиционный банк (ПИБ). На 88,89% принадлежал Евгению Гинеру, теперь эти акции в собственности Украины.

Также в список национализированных вошли гостиницы, склады, автомобили, техника и многое другое. Например, это имущество структур, подконтрольных Олегу Дерепаске, которые участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Национализированы и различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр)" владеет еще и компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited), а также 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

Кроме того, часть активов на данный момент арестована и ожидает решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о национализации. Это, к примеру:

"Ровнооблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн, принадлежащие Гинеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина планирует национализировать "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк") из-за его подсанкционного бенефициара Михаила Фридмана. По данным СМИ, это может произойти до 16 июля. Банк внесен в список системно важных финучреждений, поэтому просто закрыть его нельзя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!