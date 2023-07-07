Украина готовит национализацию системного "Сенс Банка": Bloomberg узнал дату

Украина планирует национализировать "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк") уже на следующей неделе, то есть до 16 июля. Банк внесен в список системно важных финучреждений.

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О сроках предполагаемой национализации сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Владельцами банка являются российский миллиардер Михаил Фридман и его партнер Петр Авена, на которых наложены санкции ЕС и Великобритании.

"Ожидается, что долгожданная национализация банка украинскими властями произойдет в середине июля, по словам одного из украинских руководителей, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности процесса", – сообщает агентство.

Sense Bank занимает 11-е место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является базирующаяся в Люксембурге компания ABH Holdings SA. Против нее Украина уже ввела санкции. В марте Национальный банк Украины (НБУ) заблокировал попытку Фридмана и его партнеров получить разрешение на продажу банка иностранному покупателю.

ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и уменьшить убытки". Правда, об этом компания заявляла еще в июне. Новые данные о национализации там не комментировали.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) после первого пересмотра 15-миллиардной программы кредитования Украины 7 июня заявил, что стране следует избегать "чрезмерного вмешательства" в банковский сектор. "Включая перспективу национализации по причинам, не связанным с финансовой стабильностью", – заявили в МВФ.

Впрочем, как объяснял глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, главной целью возможной национализации банков подсанкционных владельцев является именно стабильность банковской системы в условиях военного положения. Также в приоритете – защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал закон, который разрешает Нацбанку национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев. Если национализация "Сенс Банка" состоится, она пройдет именно по этой процедуре.

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