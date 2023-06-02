Один из крупнейших банков в Украине национализируют: названы возможная дата и последствия

В Украине уже в июне может произойти одно из самых масштабных событий на банковском рынке. "Сенс Банк" (бывший "Альфа Банк") национализируют. Соответствующий законопроект уже принят, а источники в Нацбанке говорят: 2 июня решение по банку может быть принято. О том, к чему приведет национализация "Сенс Банка" и какая дальнейшая судьба финучреждения, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

На "Сенс Банк" уже есть покупатели. Им заинтересовались поляки

"Андрей Григорьевич (Пышный, глава НБУ. – Ред.) должен вернуться из командировки в пятницу. Если он в эту пятницу успеет, то уже 2 июня будет принято решение. А если нет, то уже на следующей неделе", – рассказывает OBOZREVATEL собеседник в Нацбанке. Заместители Пышного в течение семи месяцев готовились к решению о национализации, велись также переговоры с международными партнерами (важные решение предварительно обсуждают). Поэтому все документы для национализации готовы.

Теперь правление НБУ должно принять решение о ликвидации "Сенс Банка" (принадлежит российскому миллиардеру под санкциями Михаилу Фридману) и предложить Кабмину его национализировать. Далее вмешается Фонд гарантирования вкладов, у банка появится временная администрация. Таким образом из частного "Сенс Банк" превратится в пятый государственный банк.

Но пробудет государственным он, вероятно, недолго. Польские юристы уже выходили и на правление НБУ, и на Кабмин. Польский инвестор (имя которого не называют) планирует купить "Сенс Банк" и якобы готов это сделать в ближайшее время. Вопрос состоит в том, сколько будет стоить банк в условиях полномасштабной войны. К примеру, планы о продаже ПриватБанка (должна была состоятся в 2024-м) перенесли, потому что до конца войны ожидать высокую рыночную цену не приходится.

"Есть очень заинтересованный польский инвестор. Вполне возможно, что еще до победы в войне банк будет продан", – рассказал приближенный к регулятору банкир, который принимал участие в консультациях.

В 2022-м "Сенс Банк" был дефицитным, однако в самом финансовом учреждении отмечают, что дефицит сформировался за счет необходимости создавать резервы. В то время как операционная прибыль составила 12 млрд грн и за год полномасштабной войны сократилась всего на 2%. Государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка.

И в НБУ, и в Кабмине соглашаются, что так быть не должно. Да и в рекомендациях МВФ время от времени звучит необходимость продать госбанки. Процесс приватизации был запланирован на 2024-й. Теперь же о продаже "Привата", "Ощада", "Укрэксима" и Укргазбанка речь не идет. А вот "Сенс Банк" может очень быстро вернуться в частную собственность.

Что интересно, закон, который позволяет национализировать "Сенс Банк", прописан так, что убытки Фридман получит только в том случае, если Россия возместит Украине нанесенные в результате агрессивной войны ущерб. Гарантировать добровольную выплату репараций по итогам войны на данный момент никто не может. Поэтому и гарантий, что Фридман сможет хоть что-то получить за свой банк, нет.

Что будет с клиентами банка

Активы "Сенс Банка" составляют 97,65 млрд грн, при этом около 2,9 млн клиентов разместили свои средства в финучреждении. Банк входит в десятку крупнейших и является системным. То есть просто так его закрыть нельзя: в таком случае есть угроза финансовой стабильности всего рынка.

Длительное время "Сенс Банк" не трогали. А его владелец Михаил Фридман всеми способами пытался убедить и украинские, и европейские власти в своей антивоенной позиции. Несмотря на это, Фридман продолжает вести бизнес в РФ. А недавнее расследование показало, что его компания страхует грузовики "Росгвардии".

Теперь главная задача и НБУ, и Фонда гарантирования вкладов физлиц, и Минфина: сделать так, чтобы для клиентов национализация прошла незаметно. Вероятно, так это и произойдет. Банк не нуждается в срочном "спасении", он соответствует нормативам Нацбанка. Экономических причин для ликвидации нет. Поэтому государство много средств на национализацию не потратит. А если банк удастся быстро продать, то государство может еще и заработать.

Даниил Гетманцев, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, поясняет: задача нового закона – стабильность банковской системы в условиях военного положения. Также приоритетом является защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков. Мол, никакие законы под конкретный банк не пишутся.

Хотя на самом деле в документе речь идет именно об экономически успешных системных банках. В Украине такой один. Ранее для того, чтобы Национальный банк начал процедуру национализации (вначале инициируется ликвидация, а затем Кабмину предлагают национализировать), банк должен был нарушить экономические нормативы. То есть должна появится угроза, что банк лопнет и вкладчики потеряют свои деньги. Сейчас же и без такой угрозы банк, который принадлежит бизнесмену под санкциями, могут забрать.

В разговоре с OBOZREVATEL в финансовом комитете пояснили: в этом действительно есть логика. Речь идет не только о политическом решении. Если банк нуждается в докапитализации, это должно происходить за счет собственника. Если же счета собственника заблокированы, он находится под санкциями, в будущем такой банк будет крайне сложно докапитализировать.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские банки продолжают работать и показывают операционную прибыль. Банковская система, как и вся страна, показала удивительную устойчивость в условиях большой войны.