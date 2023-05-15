Одна из стран Евросоюза вдвое повысит доходы украинцам: как изменятся суммы

В Швеции власти планируют удвоить доходы мигрантов, среди которых есть и немало украинцев. В правительстве заявили, что требование по доходу иностранных работников будет увеличено в 2 раза.

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Так, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 тыс. шведских крон (1 238 евро – 49 911 грн) в месяц до 26,5 тыс. шведских крон (2 534 евро – 102 162 грн), заявила министр миграции Мария Мальмер Стенергард. Об этом пишет Euractiv.

Министр отметила, что таким образом иммиграция может сократиться на несколько тысяч человек, поскольку эта мера призвана прекратить работу с низкой оплатой труда. Ранее Стенергард заявила, что "совершенно глупо", чтобы люди приезжали с другого конца света за месячную зарплату в 13 000 шведских крон (46 414 грн).

В Швеции более 70% трудовых иммигрантов зарабатывают более 25 000 шведских крон (2390 евро – 96337 грн) в месяц. На большинство из них новое требование не влияет.

В августе прошлого года посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк заявил, что эта страна с начала полномасштабного вторжения РФ приняла более 42 тыс. украинских беженцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с начала полномасштабного вторжения больше всего беженцев из Украины переехали в Польшу (в настоящее время до 1,5 млн человек), Германию (1 млн) и Чехию (до 500 тыс.). В этих государствах зарплаты украинцев достигают в среднем 30-80 тыс. грн.

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