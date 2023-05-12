До 80 тыс. грн в месяц: кем работают украинцы в Европе и где лучше зарплаты

С начала полномасштабного вторжения больше всего беженцев из Украины переехали в Польшу (сейчас до 1,5 млн человек), Германию (1 млн) и Чехию (до 500 тыс.). В этих государствах зарплаты украинцев достигают в среднем 30-80 тыс. грн.

Видео дня

Так, например, в Польше минимальный уровень зарплаты составляет 3 400 злотых (30 202 грн) в месяц. Приблизительно столько же в среднем получают там беженцы, рассказал OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Если говорить о Польше, то там украинцы в среднем зарабатывают не меньше минимальной заработной платы, которая сейчас составляет практически 3 400 злотых в месяц. В Германии минималка на сегодня составляет практически 2 тыс. евро (80 469 грн. – Ред.). Конечно, работающие как обычные физические работники получают зарплату не меньшую этого уровня. В Чехии заработная плата примерно соответствует зарплатам в Польше", – резюмировал специалист.

Где работают украинские беженцы?

Лишь небольшая часть нашла в Европе для себя именно квалифицированную работу. Львиная часть выбрала для себя работать в сфере физического труда, то есть гостинично-ресторанный бизнес, работа на конвейерах и т.д.

"Начиная с июня-июля 2022 года около 350 тысяч украинских беженцев, например, в Германии стали на учет местной службы занятости. Они уже начали искать для себя работу. Люди поняли, что без знания языка они могут рассчитывать на невысокий уровень заработной платы. А если учесть, что почти 70% выехавших за границу имели высшее образование, они все же попытались начать изучать язык или повышать свою квалификацию для того, чтобы найти квалифицированную работу за границей", – рассказал Воскобойник.

OBOZREVATEL ранее рассказывал:

президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, какие профессии вытеснит искусственный интеллект. Он озвучил советы украинцам, попавшим в список;

сколько можно зарабатывать на OnlyFans в Украине и законно ли это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!