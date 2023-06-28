Omega купила собственные коллекционные часы за $3,4 млн, а они оказались подделкой: как так вышло

Самые дорогие часы от компании Omega, когда-либо проданные на аукционе, оказались подделкой. Причем мошенникам удалось обмануть самого производителя, который купил лот для своего музея, предварительно подтвердив его подлинность.

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Речь идет о часах якобы Speedmaster 1957 года, которые пустили с молотка за $3,4 млн еще в 2021 году, пишет специализированное издание Robb Report. Часы купила сама Omega для собственной коллекции.

Уже в 2023 году выяснилось, что компанию обманули. "Оказывается, не только коллекционеры, но даже сами бренды могут быть обмануты в отношении подлинности их собственного продукта. Omega утверждает, что в этом случае (у аферистов. – Ред.) была помощь внутри компании", – пишет издание.

В Omega утверждают, что в схеме участвовали трое бывших сотрудников компании. Один из них "работал в тандеме с посредниками, чтобы купить часы для музея Omega", утверждая, что это "редкие и исключительные часы, которые будут абсолютно необходимы" для коллекции Omega, заявила компания. Другие могли быть причастны к сборке механизма.

Схема нанесла огромный ущерб Omega, заявил генеральный директор компании Рейнальд Эшлиманн швейцарской газете NZZ. Бывшим сотрудникам компании предъявлены обвинения, однако их имена не раскрываются.

Аукционный дом Phillips еще не назвал продавца из-за правил конфиденциальности клиентов. Но представитель уже заверил, что сделает это по запросу властей.

Omega – третий по величине швейцарский производитель часов по выручке. Объем продаж в 2022 году составил около 2,47 млрд франков ($2,76 млрд). Наиболее известными моделями часов Omega являются Speedmaster и Seamaster. Бренд является частью Swatch Group AG и в 2022 году принес более половины прибыли этой компании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США выставили на аукцион коллекцию из 20 старых Ferrari общей стоимостью более 10 млн долларов. При этом некоторые экземпляры уже фактически превратились в металлолом, что, впрочем, не помешало оценить их более чем в миллион долларов за одно авто.

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