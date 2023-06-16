Ржавые авто за миллионы долларов: уникальную коллекцию Ferrari выставили на продажу. Фото

В США выставили на аукцион коллекцию из 20 старых Ferrari общей стоимостью более 10 млн долларов. При этом некоторые экземпляры уже фактически превратились в металлолом, что, впрочем, не помешало оценить их более чем в миллион долларов за одно авто.

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Об этом сообщается на сайт аукциона RM Sotheby's. Необычную коллекцию обнаружили в 2004 году. Оказалось, что машины хранились во Флориде с 1990 года. Однако о коллекции никто не знал, пока ангар, где стояли машины, не был разрушен ураганом.

Самым дорогим в коллекции считается гоночный Ferrari 275 GTB/6C в 1965 году. Ржавый автомобиль планируют продать за 2-2,5 млн долларов.

Немногим меньше, в 1,7-2,3 млн, оценили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 года, принадлежавшего королю Марокко Мохаммеду V. А редкий Ferrari 500 Mondial Spider 1954 хотят продать за 1,6 млн долларов, даже несмотря на то, что от него осталась куча металлолома.

Ценными считаются Ferrari 410 Superamerica 1956, гоночный Ferrari 250 GT/L 1964 и Dino 206 GT 1968 – они также стоят не менее миллиона долларов. Недешевы и два купе Ferrari Daytona – их цена составляет минимум 500 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее на аукционе Sotheby's продали самый большой в истории торгов рубин весом аж 55,22 карата. Сумма, которую за него заплатили, тоже стала рекордной – $34,8 млн.

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