От $300 за квадрат: в каких странах ЕС украинцы могут купить дешевое жилье

В некоторых странах ЕС, таких как Болгария, Латвия, Румыния, Хорватия и Польша, цены на недвижимость могут быть доступнее для украинцев, чем в других странах. При этом стоимость может существенно отличаться в зависимости от расположения и состояния объекта.

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О том, в каких странах украинцам наиболее выгодно покупать жилье – расскажет OBOZREVATEL.

Латвия предлагает одни из самых дешевых домов и квартир по всей Европе. Недвижимость в Риге стоит в среднем $1500 (59850 грн) за кв. метр. Нередко можно найти предложения $1000 (39 900 грн.) за "квадрат" и даже меньше, если покупатель готов связаться в ремонт.

За пределами Риги цены еще ниже. К примеру, в городе Даугавпилс можно найти квартиры, где квадратный метр стоит $300 (11 970 грн).

Сколько стоит недвижимость в других странах?

Квартиры в Румынии могут стоить от 30-40 тыс. евро (1 197 000-1 596 000 грн). В Хорватии цены на жилье могут начинаться от 50–60 тысяч евро (1 995 000–2 394 000 грн) за квартиру, а дома за городом могут стоить от 100–150 тысяч евро (3 990 000–5 985 000 грн).

В Польше цены на недвижимость похожи на цены Хорватии. К примеру, квартиры в Варшаве могут стоить от 50-60 тыс. евро (1 995 000-2 394 000 грн), а дома за городом – от 100-150 тыс. евро (3 990 000-5 985 000 грн). Однако эти цены могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации и других факторов.

В Болгарии цены на квартиры начинаются в среднем от 30–40 тыс. евро (1 197 000–1 596 000 грн), а за дома за городом – от 50–60 тыс. евро (1 995 000–2 394 000 грн). Также стоит отметить, что в популярных туристических регионах цены могут быть значительно выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок об аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.

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