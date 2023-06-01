"Отключения могут быть": угрожают ли Украине блекауты летом

В Украине этим летом возможны отключения света, причиной которых могут стать повреждения электросетей. Однако вероятность блекаутов очень низка.

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Ситуация будет действительно напряженной в период лета. Об этом рассказал глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Отключения могут быть из-за повреждений сетей. Это стандартная традиционная история, с которой любой потребитель электроэнергии в мире, к сожалению, так или иначе периодически сталкивается. Это может быть, к примеру, повреждение распределительной линии или отключение магистральной линии. Это не связано с дефицитом электроэнергии, это технические неполадки", – говорит глава компании.

Однако он уточнил, что на самом деле нет ситуации, в которой "Укрэнерго" видит неотвратимые блекауты. По словам Кудрицкого, отключения потребителей, в частности те, которые были зимой, – это последний по приоритетности шаг, который могут использовать, чтобы сбалансировать и сохранить энергосистему страны.

"Но есть и другие инструменты, которые позволяют избежать отключений. В частности, это импорт электроэнергии. Также мы можем включать дополнительные генерирующие мощности, к примеру, те, что используют природный газ. Летом они традиционно используются мало, но мы можем включить дополнительную генерацию на газу. Поэтому я бы не говорил о неотвратимых отключениях и тем более блэкауте", – подчеркнул Кудрицкий.

По его прогнозу, ситуация в энергосистеме будет действительно напряженной в период текущего лета, однако компания будет использовать все инструменты, чтобы не допускать отключений потребителей.

Как писав ранее OBOZREVATEL, в Украине тариф на электроэнергию с 1 июня повышают почти вдвое – до 2,64 грн за 1 кВт*час (ранее тариф при потреблении до 150 кВт*часов в месяц составил 1,44 грн, а за использование больше тока – 1,68 грн за каждый кВт*час). Такое решение было принято без широкой общественной дискуссии.

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