Озвучены цены на аренду квартир: как изменилась стоимость жилья в Киеве и Львове

Рынок аренды жилья в Киеве и Львове в апреле оставался стабильным. За этот период незначительно выросли цены только на трехкомнатные квартиры.

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Об этом сообщили аналитики Bird. Впервые с начала полномасштабной войны аналитики наблюдают длинный период стабильности рынка. После года переездов, поиска новых городов для жизни, блекаутов, массированных обстрелов, спрос полностью восстановлен еще несколько месяцев назад, цены стабилизировались и постепенно маленькими шагами растут.

Стабильность на рынке аренды – положительный маркер рынка недвижимости и экономики в целом. В течение апреля медиана цены почти незаметно увеличилась только на трехкомнатные квартиры – 3% в Киеве и 1,6% во Львове.

Итак, медиана цен на аренду в апреле следующая:

Киев

1-комнатные – 9 000 грн

2-комнатные – 13 000 грн

3-комнатные – 20 600 грн

Львов

1-комнатные – 15 000 грн

2-комнатные – 16 000 грн

3-комнатные – 18 900 грн

Если факторов стабильности вокруг станет больше, это может привести к росту цен, как минимум их восстановлению до довоенного уровня и возвращению сезонности, но пока владельцы не спешат и с пониманием относятся к арендаторам.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что риэлторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можно было продать в течение недели, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.

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