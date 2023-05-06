Озвучены цены на аренду квартир: как изменилась стоимость жилья в Киеве и Львове
Рынок аренды жилья в Киеве и Львове в апреле оставался стабильным. За этот период незначительно выросли цены только на трехкомнатные квартиры.
Об этом сообщили аналитики Bird. Впервые с начала полномасштабной войны аналитики наблюдают длинный период стабильности рынка. После года переездов, поиска новых городов для жизни, блекаутов, массированных обстрелов, спрос полностью восстановлен еще несколько месяцев назад, цены стабилизировались и постепенно маленькими шагами растут.
Стабильность на рынке аренды – положительный маркер рынка недвижимости и экономики в целом. В течение апреля медиана цены почти незаметно увеличилась только на трехкомнатные квартиры – 3% в Киеве и 1,6% во Львове.
Итак, медиана цен на аренду в апреле следующая:
Киев
- 1-комнатные – 9 000 грн
- 2-комнатные – 13 000 грн
- 3-комнатные – 20 600 грн
Львов
- 1-комнатные – 15 000 грн
- 2-комнатные – 16 000 грн
- 3-комнатные – 18 900 грн
Если факторов стабильности вокруг станет больше, это может привести к росту цен, как минимум их восстановлению до довоенного уровня и возвращению сезонности, но пока владельцы не спешат и с пониманием относятся к арендаторам.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что риэлторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можно было продать в течение недели, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.
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