Падение доллара остановилось: чего ждать от курса украинцам

В Украине в конце мая и начале июня остановится укрепление гривни. В то же время курсы иностранных валют тоже не перейдут к росту: "бакс" не превысит отметку в 38 грн, а евро – в 41 грн.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "В последние дни мая и начале июня на валютном рынке, скорее всего, будет царить стабильная ситуация", – констатировал эксперт.

По его прогнозу, разница между официальным курсом и курсом в обменниках останется без изменений и не превысит 2,5%, то есть дальнейшее укрепление гривни маловероятно. В то же время текущие колебания курсов доллара и евро в обменных пунктах будут в пределах 0,3-0,5 грн, а разница между курсом купли и продажи не превысит 0,3 грн.

"Пока трудно прогнозировать, как события на фронте могут повлиять на экономику страны, на психологическое состояние общества, и как это может отразиться на валютном рынке. Однако, учитывая экономические факторы, можем предположить, что в июне будет наблюдаться "майский статус кво", наличный курс валют, несмотря на незначительные ситуативные колебания, которые не будут больше 0,3-0,5 грн, оставаться в майском коридоре 37-38 грн/долл., 40-41 грн/евро", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать. Однако этот вариант подойдет гражданам, имеющим большой запас наличных денег.

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