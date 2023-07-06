Пара переехала в дом на колесах, чтобы сэкономить на аренде квартиры: они шокированы новыми расходами

В США пара переехала в дом на колесах, заплатив за него 90 тыс. долларов. Таким образом они хотели сэкономить на аренде квартиры. Однако оказалось, что такое жилье обходится даже дороже

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Как пишет издание Dailymail, Дестини и Брианна Дехесус из Портленда, штат Орегон, сказали, что они начали рассматривать возможность покупки дома на колесах после того, как арендная плата за их квартиру почти удвоилась за четыре года. Площадь их нового жилья составляет около 36 квадратов.

"Их ждал шок, когда они столкнулись с множеством расходов и проблем, которых они никогда не ожидали", - отмечает издание. Поскольку дом на колесах, они думали, что в нем будет легко путешествовать из штата в штат, но на самом деле она объяснила, что это дорогое и рискованное мероприятие.

"Грузчики обычно оценивают цену бензина за милю", – сказал Дестини. "Переезд всего дома также сопряжен с риском. Когда мы переехали в первый раз, мы открыли дверь и обнаружили наш холодильник на прилавке, наша фарфоровая раковина треснула, а наша раздвижная дверь сорвалась с петель... Одна из причин, по которой нам нужен был дом на колесах, заключалась в том, что мы хотели путешествовать и переезжать с места на место. Теперь переезд – это не то, что мы планируем делать так часто, как мы думали", – пояснила она.

Найти парковку сложно. Существует множество правил и законов, которые могут варьироваться в зависимости от штата, города и округа. Даже если вы владеете землей, вам может быть запрещено иметь крошечный дом на вашей территории.

"Парковка крошечного дома на колесах в парке для автофургонов — это вариант, но дом должен иметь определенные сертификаты. Присоединение к сообществу крошечных домов также является вариантом, но это может означать, что вы живете в более отдаленных районах или сидите в многолетнем списке ожидания", - жалуются владельцы дома на колесах.

Им также было трудно найти подрядчиков, которые готовы устранять возникающие поломки, а это означает, что им часто приходится решать их самостоятельно. Крошечный дом Дестини и Брианны состоит из кухни, гостиной, кабинета, спальни и ванной комнаты.

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