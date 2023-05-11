Перекрыть поставки не удалось: раскрыта схема, как из Беларуси в Украину везут бензин и автогаз

В Украину помимо российского нефтепродукта и пропан-бутана могут завозиться объемы из Беларуси. Так, в наше государство может попадать топливо с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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О вероятной схеме рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "Почему у нас такое внимание только к нефтепродуктам российского происхождения, а беларуские – нормально? Если спросить, куда девается мозырский бензин, которого 1 млн тонн в год в Украину раньше импортировали, то ответа нет. Я предполагаю, что, в принципе, ничего не изменилось, кроме логистики", – сказал он.

Как действует схема ввоза из Беларуси?

Сиренко отметил: беларуский продукт могут перевозить с НПЗ в Мозыре в Усть-Лугу в России (порт), а затем поднимать на корабли и развозить по северу Европы. Таким образом в том числе эти объемы попадают в Украину.

Отметим, вчера, 11 мая, Кабмин внес изменения в Постановление № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", которые делают невозможным попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину. Однако оно касается только РФ, беларуский продукт в список не входит.

По словам Сиренко, рынок уже долго ждал решения правительства по предотвращению поставок в Украину сжиженного газа из Беларуси. Исследование вопроса продолжалось с осени 2022-го.

"Мы увидели еще осенью, когда перекос в цене пошел на сжиженный газ, и начали исследовать то, откуда эти объемы к нам прут. Мы увидели, что машинами к нам большие объемы возятся с тех точек, откуда приезжают и российские", – объясняет специалист.

Поэтому уже в январе игроки топливного рынка подняли этот вопрос на уровне правительства, но первое весомое решение последовало только через 5 месяцев, констатировал Сиренко. "Это начало большой игры, оно положено вчера (10 мая. – Ред.)", – отметил специалист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в течение последних дней на границе увеличились очереди пассажиров и транспорта. Однако пока на цены на бензин, дизельное топливо (ДТ) и автогаз это не влияет.

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