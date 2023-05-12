Перестанут ли АЗС в Украине продавать российское топливо: в постановлении Кабмина нашли лазейки

Кабмин Украины 10 мая внес изменения в постановление № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ", которые делают невозможным попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в страну. Однако пока не совсем понятно, как именно будет работать механизм. Более того, в перечень запрещенных видов товаров не вошли некоторые виды сжиженного газа и смазочных масел.

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Пока из существующего постановления не совсем понятно, каким образом будет происходить проверка таможней происхождения нефтепродуктов. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Рынок очень интересуют детали, то есть каким образом это заработает. Но пока официального толкования, как будет действовать, нет. В частности, речь идет о таможне, потому что именно она первой узнает о намерениях товара пересечь границу. То есть какие таможня документы потребует, какая будет процедура и что изменится – неизвестно. Предварительно, брокеры говорят, что обязательно будет требоваться сертификат происхождения товара, чего раньше не было. Теперь это должно давать понимание, из какой страны идет продукт, то есть понять, что это не из России", – рассказывает эксперт.

Как будет работать проверка на таможне?

Специалист отметил: для ввоза продукции нужно будет иметь "мокрый" сертификат. Некоторые брокеры отмечают, что к нему обязательно должна добавиться экспортная декларация из той страны, откуда идет товар. В экспортной декларации также указывается страна происхождения.

"Вопрос: что будет делать таможня, если ей предоставят документ, который называется EUM-1? Его издает торгово-промышленная палата страны Евросоюза, подтверждающая, что товар был изготовлен или смешан на территории ЕС. То есть, будет ли таможня дополнительно разбираться с тем, что именно было в этой смеси? Возможно, там есть доля российского продукта. По состоянию на сегодняшний день, пока постановление не вступило в силу, так и происходит. К нам российский пропан-бутан, дизель едут именно по "кривым" документам, которые говорят, что оно смешано на территории страны-члена ЕС", – объясняет Сиренко.

При этом вопрос о том, как будет таможня на это реагировать и будет ли она это дальше исследовать – также обсуждается. Эксперт добавляет, что по хорошему нужно, чтобы компания, являющаяся владельцем терминала, со своей печатью подтверждала, мол, "нет, здесь ничего российского нет, мы смешали (например) шведский и польский ресурс и потому выпустили такой сертификат".

Откуда в Украину идет российский ресурс и почему решение было принято в мае-2023?

Много российского сжиженного газа поступает в Украину из Польши, а также стран Балтии. При этом даже в самом постановлении есть некоторые лазейки, которые могут привести к продолжению ввоза в страну российской продукции.

"Вопрос: как будет работать эта система? Там не все коды есть, это уже заметили. То есть нет некоторых фракций сжиженного газа и некоторых смазочных масел. Но это не экспортная позиция России, меньше с тем, все может быть. Может как раз через эту лазейку "потекут" к нам те потоки, которые были раньше. В целом есть замечания. К примеру, это постановление № 1147 в 2015 году вышло, а обновилось только на 9 год войны. Это такое общее замечание для правительства. С 2014-го было понятно, что российское топливо нужно запрещать", – подытожил Сиренко.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украину кроме российского нефтепродукта и пропан-бутана могут завозить объемы из Беларуси. Да, в наше государство может попадать топливо с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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