Платежных гигантов Mastercard и Visa поймали на работе с нелегальными казино и ставками: что выявило расследование

Крупнейшие глобальные платежные системы Mastercard и Visa в Великобритании, вероятно, обрабатывали платежи для нелегальных гемблинг-сайтов, часть из которых может быть подконтрольной мошенникам. Среди таких платформ – FatPirate и Gransino. Один из игроков, к примеру, потерял 60 тыс. фунтов стерлингов (около 77,5 тыс. долл. или более 3 млн грн).

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Об этом свидетельствуют результаты расследования Investigate Europe, пишет The Guardian. Mastercard фигурировал в 9 подобных случаях, а Visa – в 2.

"Платежные гиганты не могут остановить использование своих сетей для совершения транзакций на нелицензированных сайтах, несмотря на предыдущее обещание сделать это", – заявило издание. Компании в ответ отметили, что проведут собственное расследование, но подчеркнули, чтоответственность за соблюдение правил лежит на банках-эквайерах.

Как говорится в сообщении, в начале марта Mastercard оказался в списке доступных систем при совершении операций с криптовалютой в качестве способа оплаты на девяти веб-сайтах, ориентированных на азартные игры и ставки на спорт. Visa также предлагалась на двух из этих сайтов. Предполагается, что обе компанииполучают прибыль в виде комиссий каждый раз, когда совершается сделка.

Веб-сайты, с которыми сотрудничают платежные системы, не имеют лицензий на азартные игры в Великобритании. Однако это довольно популярные площадки, которые появляются в поисковых списках и продвигаются в социальных сетях. Пять из этих сайтов популярных сайтов привлекли 4 млн посещений в Великобритании в период с октября по декабрь 2024 года.

Более того, часть этих порталов может быть связана с мошенниками. Так, один из клиентов рассказал, что планировал суицид после того, как потерял около 60 тыс. фунтов стерлингов. Другой игрок подал иск против оператора в немецкие суды, так как потерял более 200 тыс. долларов. "Те, кто управляет этими казино, украли мою жизнь", – сказал он.

Один из этих порталов, по данным расследователей, это FatPirate. Он уже стал предметом жалоб игроков на то, что не позволяет пользователям выводить выигранные деньги. Клиент другого нелицензированного сайта, Gransino, заявил, что его аккаунт был удален после того, как он пожаловался на невозможность вывести выигрыш. Операторы этих веб-сайтов не ответили на запросы о комментариях.

Британская Комиссия по азартным играм получила жалобы по крайней мере на пять из девяти веб-сайтов, выявленных в ходе анализа. Но все они оставались доступными – принимали платежи по картам от британских клиентов и предлагали сделки в фунтах стерлингов.

Mastercard и Visa договорились о блокировке платежей, связанных с нелицензированными операторами, заключив добровольное соглашение вместе с PayPal с Комиссией по азартным играм еще в 2014 году. По закону компании обязаны принимать меры для предотвращения использования своих сетей в преступной деятельности. Однако, как резюмируют журналисты, этого так и не произошло.

В свою очередь, в Mastercard заявляют, что имеют "нулевую терпимость к незаконной деятельности". Компания заявила, что у нее нет прямых отношений с сайтами азартных игр и что именно банки должны убедиться, что продавцы действуют законно и в соответствии с правилами платежной системі.

Visa заявила, что незаконная деятельность в ее сети "прямо и недвусмысленно" запрещена. "Мы относимся к этому очень серьезно и расследуем все сообщения о незаконной деятельности", – сказал представитель компании, добавив, что они "не имеют прямых отношений с продавцами".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей сообщили о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмене и блокировке игровых счетов. Такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений правил азартных игр самими игроками.

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