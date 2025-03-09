Украинцам отказывают в выплате выигрышей: что говорят в КРАИЛ и как избежать проблем

В КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) сообщили о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмене и блокировке игровых счетов. Регулятор пояснил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений игроками правил азартных игр, в частности, использования чужих платежных средств, мультиакаунтинга и злоупотребления бонусной политикой.

Видео дня

Об этом пишет КРАИЛ. В Украине сфера азартных игр регулируется законодательством, устанавливающим четкие требования как к организаторам, так и к игрокам.

Несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая отказ в выплате выигрышей, блокирование игровых счетов и наложение штрафов. КРАИЛ отмечает, что основными нарушениями со стороны игроков являются:

использование чужих платежных средств: пополнение игрового счета или вывод средств с помощью банковских карт, не принадлежащих игроку (например, карты родственников или друзей);

пополнение игрового счета или вывод средств с помощью банковских карт, не принадлежащих игроку (например, карты родственников или друзей); мультиакаунтинг: создание нескольких игровых счетов одним лицом с целью получения дополнительных бонусов или обхода ограничений;

создание нескольких игровых счетов одним лицом с целью получения дополнительных бонусов или обхода ограничений; злоупотребление бонусной политикой: недобросовестное использование акций, программ лояльности и других поощрительных мер, которые предлагают организаторы азартных игр.

Такие действия нарушают установленные правила и могут привести к негативным последствиям для игроков. В случае выявления нарушений со стороны игроков, организаторы азартных игр имеют право:

отказать в выплате выигрыша: если установлено, что выигрыш получен вследствие нарушения правил;

если установлено, что выигрыш получен вследствие нарушения правил; отменить выигрыш: в случае подтверждения недобросовестных действий со стороны игрока;

в случае подтверждения недобросовестных действий со стороны игрока; заблокировать игровой счет: при обнаружении серьезных или повторных нарушений.

КРАИЛ отмечает необходимость сознательного отношения к участию в азартных играх и рекомендует перед началом игры обязательно ознакомиться с правилами организатора азартных игр и правилами проведения азартной игры. Законодательство Украины определяет следующие требования к игрокам:

возрастное ограничение : участником азартных игр может быть только лицо, достигшее 21-летнего возраста. Организаторам азартных игр запрещено принимать ставки и выплачивать выигрыши лицам младше 21 года;

: участником азартных игр может быть только лицо, достигшее 21-летнего возраста. Организаторам азартных игр запрещено принимать ставки и выплачивать выигрыши лицам младше 21 года; идентификация личности : игрок обязан предоставить достоверные данные при регистрации и прохождении процедуры идентификации;

: игрок обязан предоставить достоверные данные при регистрации и прохождении процедуры идентификации; использование собственных платежных средств: пополнение игрового счета и вывод средств должно осуществляться исключительно с помощью платежных средств, принадлежащих игроку.

Организаторы азартных игр также несут ответственность за соблюдение законодательства. В частности, они обязаны:

соблюдать правила идентификации игроков: в случае нарушения процедуры идентификации, что привело к допуску к игре лица, не достигшего 21 года или включенного в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, организатору грозит штраф в размере 500 минимальных заработных плат;

не допускать к игре лиц с ограниченным доступом : за допуск таких лиц предусмотрен штраф в размере 500 минимальных заработных плат;

: за допуск таких лиц предусмотрен штраф в размере 500 минимальных заработных плат; обеспечивать подключение игрового оборудования к Государственной системе онлайн-мониторинга: в случае неподключения оборудования, на организатора налагается штраф в размере 1000 минимальных заработных плат.

Чтобы избежать негативных последствий, игрокам рекомендуется соблюдать несколько правил. А именно:

ознакомиться с правилами: перед началом игры внимательно изучить правила организатора и условия проведения азартной игры;

перед началом игры внимательно изучить правила организатора и условия проведения азартной игры; использовать собственные платежные средства: осуществлять финансовые операции только с использованием личных банковских карт или других платежных инструментов;

осуществлять финансовые операции только с использованием личных банковских карт или других платежных инструментов; избегать создания нескольких аккаунтов: регистрировать только один игровой счет и не пытаться обойти установленные ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, видеоплатформа YouTube уже с 19 марта обновит свои правила и введет новые ограничения на показ азартного контента. В первую очередь, усиление коснутся онлайн-казино, покерных клубов и букмекерских контор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!