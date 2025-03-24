"ПлейСити" вместо КРАИЛ и отмена бумажных документов: в Украине затеяли глобальную реформу для азартных игр

В Украине в конце марта-2025 создали новый орган – агентство "ПлейСити", которое вместо КРАИЛ будет следить за игорным бизнесом, в частности выполнением законодательства, уплатой налогов и т.д. Однако это – только часть масштабной реформы регулирования азартных игр в Украине. Предполагается, что новая система будет полностью автоматизированной и без бумажных документов, а требования статут жестче.

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Новые правила еще в середине февраля-2025 утвердил Кабинет министров. Ранее решение об этой реформе приняла Верховная Рада – в декабре 2024 года. О создании "ПлейСити" правительство сообщило в конце марта-2025, вложившись в установленный для себя дедлайн.

Так, до 1 апреля 2025 года Минцифра обязалась четко определить функции и полномочия нового органа, назначить руководство и ключевых сотрудников, а затем набрать квалифицированных специалистов, а также наладить диалог з бизнесом и организаторами азартных игр.

"ПлейСити" будет центральным органом исполнительной власти. Он подчиняется Министерству цифровой трансформации и координируется напрямую вице-премьером Михаилом Федоровым. "Это первый важный шаг в реформировании регуляции азартных игр в Украине. Следующим этапом станет создание цифровой платформы для лицензирования операторов,", – объясняли в Кабмине.

В рамках реформы ожидается внедрение полной автоматизации процессов. Вместо бумажных документов, которые посылали по почте, регистрация и подача документов будут проходить онлайн.

Кроме того, обновятся требования к получению лицензии. В частности:

операторы не должны иметь налоговых долгов, связей с РФ;

должны соответствовать критериям безупречной репутации;

в случае получения двух штрафов лицензия будет аннулирована.

Глобально реформа регулирования азартного рынка предусмотрена законом № 4116-IX. План предусматривает ликвидацию КРАИЛ (такое решение уже принято), запрет рекламы азартных игр, а также ряд других изменений. В частности, как объяснял глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), закон предусматривает:

ликвидацию КРАИЛ и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса;

и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса; запрет рекламы азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, кроме спонсорства спорта ;

азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, ; введение эффективных мер по борьбе с лудоманией, блокирование нелегальных веб-сайтов, усиление требований к организаторам и дополнение оснований для аннулирования лицензии;

совершенствование законодательства о государственных лотереях, в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей;

в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей; изменения в Закон Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" относительно возобновления представления отчетности организаторов азартных игр и операторов государственных лотерей и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в КРАИЛ сообщили о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмене и блокировке игровых счетов. Такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений правил азартных игр самими игроками.

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