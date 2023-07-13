Подъем на Эверест, строительство и богатства супруги: президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир дал откровенное интервью

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, которого отстранили от должности на время аудита компании, уверен: ничего катастрофического не случилось. Также Кушнир объяснил, откуда у его жены вилла во Франции, что на самом деле произошло с егго подъемом на Эверест, а также что будет с недостроенными объектами недвижимости.

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Обо этом Кушнир рассказал в интервью УНН. OBOZREVATEL выбрал главное.

Состояние "Киевгорстроя"

Отстранение от должности на время аудита и саму проверку Кушнир называет "рабочим процессом". Он уверен: бояться компании нечего. "Я уверен в том, что аудит не выявит злоупотреблений", – заявил Кушнир. Проверки в "Киевгорстрое" происходят ежегодно. К тому же в этом году уже было проведено два дополнительных аудита.

В частности, появилась оценка имущественного комплекса "Киевгорстрой". По словам Кушнира, она показала, что что активов у предприятия свыше 5 млрд грн. То есть, если компания достроит и продаст всю недвижимость, у нее останется 5,5 млрд грн, объяснил Кушнир и назвал это "гарантией прочности".

При этом предприятие имеет плюсовой баланс. "Просто на сегодняшний момент из-за совокупности всех факторов – коронавирус, война – у нас получился кассовый разрыв. Люди перестали покупать, и нам нечем достраивать. Уже более года у нас почти нет продаж, а запасы имеют свойство заканчиваться", – отметил президент "Киевгорстроя".

Коррупционные вопросы и земля в Козине

Что касается коррупционных скандалов, о которых сообщалось в прессе, то Кушнир заверил: с ним лично они никак не связаны. Речь идет о журналистских расследованиях, которые утверждали, что подряды на выполнение работ якобы отдавались узкому кругу связанных компаний.

"Компании, которые у нас строят, я считаю, – одни из лучших, потому что они умеют работать качественно и быстро, но только при наличии денег. Мне больше нечего на этот вопрос сказать. Если у кого-то есть какие-то дружеские отношения, то у нас в принципе это не запрещено. За много лет работы, хочешь-не хочешь, а отношения выстраивать приходится. Но, еще раз: это компании, которые строят быстро и качественно. И таких в Киеве не так много", – объяснил Кушнир.

Также он прояснил ситуацию с выведенной землей "Киевгорстроя" в Козине, на которой раньше была база отдыха. "В 12-13-м годах у нас была компания "Экос", руководила жилищным фондом в "Киевгорстрое". У нее на обслуживании было около 2,5 млн кв. м жилья, общежития... Каждый месяц приходилось отдавать за них по 10-12 млн... Затем мы обратились в город, и было решение Киевсовета о принятии этого жилищного фонда. На "Экосе" остались непрофильные активы, в том числе и база отдыха в Козине. Она не использовалась уже много лет до этого, и была разобрана. К нам обратился тогдашний директор "Экоса", сообщил, что у предприятия долгов на 18 млн, просил разрешения на продажу этого имущества. Мы дали ему разрешение, но написали, чтобы было продано не ниже рыночной стоимости. Он сам занимался продажей и вырученные деньги направил на уплату долгов. После этого предприятие было ликвидировано. Я знаю, что земля этой базы впоследствии была на рынке. И да, сейчас там построены дома", – рассказал Кушнир.

По утверждениям СМИ, эти дома якобы являются элитными коттеджами родственники и окружение самого Кушнира, в основном из Кременчуга. "Без малейшего понятия, почему они так решили... Ну, согласитесь, если несколько друзей решили купить участки и построить рядом дома, и при этом они из Кременчуга, то при чем здесь Кушнир? Так можно привязать ко мне все, что связано с моим родным городом. Давайте разделим: Кушнир – это не Кременчуг, а Кременчуг – это не Кушнир. Многие из Кременчуга переехали в Киев, многие построили здесь дома, купили квартиры, ведут бизнес, это что – все моя орбита? Да и фраза "с орбиты Кушнира" как-то странно звучит, моя орбита – это моя семья", – заявил Кушнир.

Недострои и "Укрбуд"

Кушнир напомнил: компания работает на благо городской громады. Главный акционер – Киев. И "Киевгорстрой" продолжит работу во время аудита: сейчас в процессе 4 объекта, планируется начать достраивать еще один. Процесс может активизироваться после победы, когда вырастет спрос на жилье.

"На большее количество объектов наших нынешних возможностей не хватает. На сегодняшний день задолженность инвесторов перед компанией – 700 млн грн.... И они говорят, что мы не будем платить, пока вы не начнете строить, а мы говорим – мы не начнем строить, пока вы не начнете платить. Выходит замкнутый круг – не на что строить", – посетовал Кушнир.

Он объяснил, что руководство компании регулярно встречается с инвесторами и объясняет ситуацию. Также "Киевгорстрой" рассчитывает на поддержку КГГА – предоставление кредита, финпомощи или же программа по выкупу квартир для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Такая программа, к слову, уже была утверждена до 2024 года.

"И это было бы выгодно для всех – киевляне получили бы новое жилье, а город – поддержал бы финансово компанию, которая практически полностью ему и принадлежит", – отметил Кушнир.

Помимо этого, "Киевгорстрой" взял на себя обязательство достроить объекты скандального "Укрбуда". На это уже было потрачено 800 млн грн, и ни копейки не было получено. Однако, если бы не началась полномасштабная война, "Киевгорстрой" бы справился, уверен Кушнир.

"С "Укрбудом" нам передали еще площадки, на которых можно строить, и мы спокойно могли перекрыть тот минус, который взяли на себя. Вместе с "Укрбудом" мы взяли землю, и как раз прибыли с этой земли хватало бы, чтобы перекрыть недостатки – 2,1 млрд минуса по всем объектам", – отметил Кушнир.

На сегодняшний день из 18 объектов "Укрбуда" 11 полностью или частично достроены. Два ЖК при этом ввели в эксплуатацию в 2022 году. Более 4 тысяч квартир сдали в эксплуатацию.

Спрос на квартиры

После начала полномасштабной войны в Киеве "исчезло" 80% рынка первичной недвижимости. По сути, по словам Кушнира, сейчас активно перешла на "вторичку", т.к. в уже готовое жилье можно сразу заселяться.

"Люди не спешат покупать и из-за безопасности – сегодня никто не застрахован от возможных разрушений, и из-за нехватки средств – существенный рост курса валют и достаточно высокая инфляция значительно уменьшили покупательную способность населения. А стоимость строительства возросла", – резюмировал Кушнир.

До полномасштабной войны лишь 30% стройматериалов были украинскими. А 70% составлял импорт, в том числе из Беларуси. После февраля-2022 ситуация кардинально изменилась.

"Многое закупается в странах Евросоюза. И построение логистики, звеньев цепи доставки требовало времени и сил. Это привело к удорожанию. Не забывайте и об инфляции, валюте. Все вместе дало прирост стоимости по некоторым позициям до 60%", – подсчитал Кушнир.

Подъем на Эверест, дом жены на Лазурном берегу и онкология

Журналисты сообщали, что Кушнир в мае 2023 поднялся на Эверест. По данным СМИ, это обошлось в 150 тыс. долларов, которые принадлежали жене Кушнира. У многих возникли вопросы, откуда у нее такие богатства.

Кушнир объяснил: его бизнес начинался в Кременчуге. А после переезда в Киев и приглашения на госслужбу все заработанное он переписал на жену: "Поймите, я приехал в Киев не "нищетой" без гроша в кармане, я приехал бизнесменом. И проблем с деньгами у меня не было. Когда в 2010 году меня пригласили на государственную службу (замминистра обороны. – Ред.), то я все передал жене – все на нее переписал. А кому было передавать?".

После этого супруга Кушнира начала сама заниматься бизнесом, доставшимся от супруга, поначалу он помогал ей советами. "Но сейчас она сама руководит всеми процессами – я туда не лезу Впоследствии все в Кременчуге было распродано... Получилась значительная сумма", – объяснил Кушнир.

Он добавил, что его супруга стала киприоткой около пяти лет назад. Сменить гражданство ее побудило решение структурировать бизнес за границей, который начала строить еще в 2010 году. Тогда и появилась вилла на Лазурном берегу.

"Пишут, что сделка закрыта, но сделка закрыта не только за счет ее, но и за счет кредитных денег. Там кредиты дешевые, под 2 процента, и она взяла на 12 лет. Но она может себе это позволить, а учитывая, что она уже иностранка, – больше полугода проводить у нас в стране она не может. Она живет либо на Кипре, либо во Франции. Ей так удобно", – рассказал Кушнир.

Что касается Эвереста, то откладывать восхождение Кушнир не мог. Главная причина – меланома.

"Эверест – это моя мечта. Я к ней шел много лет. Начал альпинизм заниматься в 86-м году... Отложить? Вы понимаете, я не знаю, сколько мне осталось жить. А мечта, как и здоровье, не ждет. Так получилось, что оплата за восхождение была произведена еще в 2019 году, но потом – коронавирус, и пришлось прождать два года. А потом непальская фирма поставила ультиматум: восходите или нет... Коронавирус, война, онкология – я не мог больше ждать и переносить. Я не хочу потом сидеть и думать, что этого не сделал, хотя мог. Мечту нужно реализовывать", – поделился Кушнир.

Также он признался, что не спрашивал разрешения на подъем у своего лечащего врача: "Врач мой, конечно, ругается. Я ему должен каждые два дня писать SMS".

Кушнир рассказал, что диагноз ему поставили в 2005 году. "Я тогда не понял, что это такое... Мне вырезали на спине большую родинку. И сказали, что у меня рак кожи", – поделился глава "Киевгорстроя". Диагноз, по его словам, научил его радоваться каждому дню жизни, как последнему.

"Когда мне поставили диагноз, сказали, что могу прожить и десять лет, а могу три месяца. И эта онкология она такова – нет, нет, а потом все по-новой. Уже трижды "ловил" метастазы. Поэтому каждый прожитый день – это счастье. Каждая вершина – это победа над собой и над болезнью", – рассказал Кушнир.

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