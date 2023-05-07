Подорожание закончилось? В Украине переписали цены на важный овощ

В Украине после длительного подорожания началось снижение цен на огурцы. В результате, за неделю закупочные цены на огурцы просели на 14%. В ближайшее время это скажется на ценах на рынках и в магазинах (сейчас огурцы продают по 78-110 грн/кг, в зависимости от сорта и торговой точки).

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Речь идет о тепличных овощах, производству которых в Украине поспособствовала теплая весна. Об изменении тенденции сообщили аналитики EastFruit.

"Теплая погода способствовала увеличению уборки тепличного огурца в украинских комбинатах. Рост предложения на рынке заставлял производителей в очередной раз пересматривать цены на продукцию в сторону понижения", – объяснили эксперты.

По их данным, большинство стационарных овощекомбинатов в Украине вышло на полную мощность производства огурцов. А вот спрос на овощ не вырос, что и влияет на цены.

"Предложение огурца на рынке стремительно растет. В то же время, темпы сбыта в данном сегменте остаются относительно невысокими", – констатировали эксперты.

Впрочем, несмотря на долгожданное снижение цен, огурцы в Украине все равно стоят в 1,6 раза дороже, чем в начале мае 2022 года. По данным мониторинга OBOZREVATEL, 7 мая в супермаркетах тепличные огурцы по цене 82-100 грн/кг.

Более низкие цены наблюдаются на оптовых рынках. Например, на "Столичном" огурцы украинского производства предлагают по 78-95 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в ближайшие месяцы в Украине ожидается замедление роста цен на еду – а по некоторым позициям даже их снижение. В первую очередь, речь идет об овощах. Причина – грядущее появление на рынке продуктов нового урожая.

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