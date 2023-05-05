Ценники на еду перепишут: к чему готовиться украинцам

В Украине ожидается замедление роста цен на еду – а по некоторым позициям даже их снижение. Причина – грядущее появление на рынке продуктов нового урожая.

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Об этом рассказал академик Национальной академии аграрных наук Юрий Лупенко, сообщает ННЦ "Институт агрраной экономики". Отмечается: также на ценовую ситуацию повлияют прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год.

"Учитывая тенденции прошлых лет, включая и военный 2022 год, а также прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания по мере поступления продукции нового урожая", – рассказал академик.

При этом он подчеркнул: тенденция к снижению цен (против предыдущего месяца) наметилась еще в ноябре 2022 года. Однако с начала 2023 года они снова пошли вверх.

"Торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение 5 месяцев после пика в октябре 2022 года. Когда их рост против соответствующего месяца 2021 достиг 36,1%", – отметил Лупенко.

Всего же, сообщил он, за год полномасштабной войны еда в Украине подорожала на 31,5%.

Когда цены на овощи пойдут вниз

В то же время, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, до середины июня цены на лук, помидоры, огурцы и пр. овощи будут расти. После этого их стоимость начнет снижаться, чему поспособствует, по его словам, поступление на рынок нового урожая.

"Овощи начнут дешеветь в середине июня. До этого мы будем иметь умеренный рост цен – и чем ближе к этому периоду, тем больше он будет замедляться. Затем, когда на рынок начнут поступать овощи собственного производства с открытого грунта, цены пойдут вниз", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине пересчитали цены на лук. К примеру, по состоянию на 3 мая килограмм синего подорожал на 3,65 грн, по сравнению со среднеапрельскими ценами – с 56,01 грн до 59,66 грн.

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