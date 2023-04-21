Не только зерно: обнародован полный список украинских продуктов, которые запретили страны ЕС

В Украине опубликовали полный список продукции, которую временно запрещается экспортировать в ряд стран ЕС. В перечень попало не только зерно, а и многие другие виды товаров, к примеру, овощи и фрукты, вина, мясо, мед, орехи и т.д.

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Соответствующий раздел появился на сайте Минагропрода Украины. Для каждой страны – Польши, Болгарии, Венгрии и Словакии – применяются разные перечни запрещенной продукции. В ведомстве отмечают, что списки с кодами будут полезны для перевозчиков.

"Румыния рассматривает возможность временной приостановки импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Пока решение не принято", – также напомнили в украинском ведомстве.

Польша – список запрещенной продукции для экспорта

Польские ограничения действуют с 15 апреля. Транзит продукции разрешен с 21 апреля, а поставлять в страну запрещается такие товары:

зерновые (часть I) и семена (часть V);

овощи и фрукты (часть IX), а также продукты переработки из овощей и фруктов (часть Х);

мясо: говядина и телятина, (часть ХV), свинина (часть ХVІІ), баранина и козлятина (часть ХVІІІ), курятина, (часть ХХ);

молоко и молочные продукты (часть XVI);

яйца (часть XIX);

сахар (часть ІІІ);

сухой корм (часть IV);

хмель (часть VI);

лен и конопля (часть VIII);

вина (часть XII), а также этиловый алкоголь сельскохозяйственного происхождения (часть XXI);

продукты пчеловодства (часть XXIІ).

Словакия – какие товары из Украины запрещены к ввозу

Запрет на ввоз в Словакию сельскохозяйственной продукции из Украины действует с 17 апреля. Ограничения распространяются на такие виды продукции:

зерновые: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза (1001-1005), сорго (1007), гречка (1008);

сахарная свекла (1212), тростниковый или свекловичный сахар (1701), а также изоглюкоза и патока (1702-1703);

продукты из муки, солод, крахмал, инулин, пшеничная клейковина (11xx);

зернобобовые и масличные: соевые бобы (1201), семена льна, рапса, подсолнечника и другие масличные семена (1204-1207);

шишки хмеля (1210);

овощи и фрукты, а также продукты их переработки (07xx, 08xx, 09xx);

конопля (5302);

вино и винный спирт (2204, 2209), а также этиловый спирт (2207);

мед, маточное молочко и прополис, пыльца, пчелиный воск (0409, 0410, 0511, 1212, 1521).

Венгрия – список запрещенных украинских продуктов

Запрет на импорт с/х продукции из Украины действует с 18 апреля по 1 июля 2023 года. Разрешается транзит, который должен быть завершен по территории Венгрии в течение 7 дней с даты въезда. Запрет распространяется на такие виды продукции:

мясо (свежее, охлажденное, замороженное): крупного рогатого скота, свинина, мясо баранов или овец, мясо птицы и субпродукты;

яйца в скорлупе (свежие, охлажденные или замороженные);

натуральный мед;

овощи: замороженные и свежие, приготовленные без уксуса и уксусной кислоты или их содержимого (кроме помидоров и съедобных грибов);

зерно: пшеница и смешанный посев пшеницы и ржи, рожь, ячмень, кукуруза, гречка, пшено, просо, семена канаречной травы и другие злаковые;

пшеничная мука и смешанная мука пшеницы и ржи, а также другая зерновая мука;

обработанные злаковые (например, очищенные, в виде хлопьев, нарезанные или грубого помола), а также зерновые зародыши;

рапс или рапсовое масло, семена подсолнечника, подсолнечное, шафрановое, хлопковое, горчичное масло, а также их фракции;

тростниковый и свекловичный сахар, чистая сахароза в твердом состоянии;

хлеб, выпечка, торты, бисквиты и другая выпечка, содержащая какао, а также жертвенная вафля (плоский хлеб, используемый во время католической мессы), желатиновые капсулы, гофрированные вафли, рисовая бумага и аналогичные продукты;

вино из свежего винограда, виноградное сусло (кроме виноградного спиртного сока).

Болгария – какие продукты из Украины нельзя экспортировать в страну

Болгарское эмбарго вводится с 24 апреля по 30 июня. Запрет не будет распространяться на грузы, следующие транзитом через территорию страны. В списке запрещенной для импорта находится такая продукция:

зерновые, зернобобовые и продукты их переработки: пшеница и пшеничная мука, а также кукуруза, рожь, ячмень, сорго, гречка, соя, овсяные хлопья, крахмалы, инулин, пшеничная клейковина;

масличные: семена подсолнечника и подсолнечное масло, рапс, семена льна;

мясо: курятина, свинина, баранина и козлятина,

мед и другие продукты пчеловодства;

молоко: сырое и сухое, а также молочный концентрат;

орехи: грецкие и лесные;

яйца;

вино, винный уксус, этиловый спирт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина столкнулась с первым серьезным вызовом на пути к вступлению в ЕС за время полномасштабной войны. Даже дружественные страны, такие как Польша, не готовы ради наших интересов терять рынок.

Потому поляки, а вместе с ними и венгры, запретили экспорт, а в некоторых случаях даже транзит украинской агропродукции. И хотя в заявлениях, в том числе, речь шла о возможных нарушениях нормативов относительно пестицидов, настоящей причиной может быть обычный протекционизм.

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