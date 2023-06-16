Польские фермеры испугались падения цен из-за дешевой клубники из Украины: требуют остановить импорт 

Польская Ассоциация садоводов призвала свое правительство остановить импорт украинской клубники. Фермеры боятся, что дешевая украинская продукция обвалит цены на их рынке.

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Об этом сообщает издание sad24.pl. Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства и развития сельских районов с просьбой вмешаться и принять "срочные меры, чтобы остановить потенциальный импорт клубники из Украины".

"В связи с появившейся в последние дни информацией об импорте больших партий промышленной клубники из Украины в Польшу, мы попросили министра сельского хозяйства и развития сельских районов вмешаться и принять срочные меры, чтобы остановить потенциальную практику и ограничить ее - в конечном итоге остановить ее", – говорится в обращении.

Они также призвали к введению официальной системы контроля каждой партии фруктов. "Иначе мы рискуем повторить ситуацию на рынке зерна, когда неконтролируемый импорт обвалил рынок и вызвал огромное падение цен", – говорится в сообщении.

Отметим, украинские аграрии заявили, что проведут зеркальную забастовку в ответ на протест польских фермеров. Представители украинского агробизнеса перестанут пускать в Украину польские грузовики, как это делает польская сторона с украинскими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 6 июня официально заявил, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов союза сроком до 15 сентября. Однако одновременно с этим в Еврокомиссии пообещали постепенно отменять ограничения.

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