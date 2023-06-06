ЕС будет снимать запреты на ввоз украинского продовольствия: что известно

Европейский Союз 6 июня официально указал, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов союза сроком до 15 сентября. Со всем тем, в Еврокомиссии обещают постепенно отменять эти ограничения.

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На ряд украинских сельскохозяйственных продуктов запрет будет отменен именно до 15 сентября – до даты его окончания. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

"До 15 сентября 2023 года ЕС постепенно отменяет исключительные и временные меры предосторожности, принятые 2 мая 2023 года по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины", – говорится в сообщении.

Также в ЕК добавили, что имеют в планах значительное сокращение ограничений для указанных типов продуктов по тарифным линиям. Их количество сократится с 17 до шести.

По данным источников СМИ, запрет снимут на импорт в ЕС твердых сортов пшеницы, гибридов кукурузы, а также материала для посева и спельта. Считается, что эти поэтапные отмены смогут улучшить работу "путей солидарности" и помогут с решением проблем по вывозу украинского зерна урожая этого года.

Запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны была действовать до начала июня 2023 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр сельхоза Польши Роберт Телус 5 июня написал, что ЕК продлит запрет на импорт продовольствия из Украины до 15 сентября 2023 года. Новый регламент запрета должен был быть принят уже 6 июня.

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