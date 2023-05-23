Получили из бюджета 245 млн грн: в Украине раскрыли схему использования людей с инвалидностью для уклонения от налогов

Аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили 24 предприятия, которые в 2022 году незаконно получили из бюджета Украины возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 245 млн грн. Это было сделано путем фиктивного трудоустройства людей с инвалидностью.

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Согласно законодательству Украины предприятия, где работают люди с инвалидностью, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ 23 мая.

Но эту льготу превратили в преступную схему, в штате таких предприятий лица с инвалидностью устроены только на бумаге. В целом упомянутые компании заявили к возмещению из бюджета 478 млн грн.

"Мы реагируем на такую угрозу. В первую очередь, возбуждено несколько уголовных производств. Во-вторых, аналитики изучили нормативно-правовую базу, которая регулирует порядок применения этой льготы", – отметил и. о. заместителя директора БЭБ Андрей Пащук.

Пащук подчеркнул, что речь идет не об отмене льготы, а о возможном изменении подхода к ее предоставлению. А также об усилении функции надзора и контроля со стороны государства к субъектам, незаконно использующим льготу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший и. о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" получил новое подозрение. Наряду с уклонением от налогов его обвиняют в хищении топлива на 2 млрд грн.

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